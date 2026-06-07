Lotto-Ziehung am 7. Juni: Diese Zahlen sind 5,5 Millionen Euro wert

Nachdem die Lotto-Ziehung am vergangenen Mittwoch keinen Sechser gebracht hat, ist es am Sonntag, dem 7. Juni 2026, um einen Fünffachjackpot gegangen. 5 Minuten weiß, welche Zahlen gezogen worden sind.

Bei der Lotto-Ziehung am 7. Juni geht es um 5,5 Millionen Euro.

Bei der Lotto-Ziehung am 7. Juni geht es um 5,5 Millionen Euro.

Fünfmal in Folge konnte kein Spielteilnehmender die sechs Richtigen vorweisen – 5 Minuten berichtete. Daher lag bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, dem 7. Juni 2026, ein Jackpot in Höhe von 5,5 Millionen Euro lag im Topf. Moderatorin Evelyn Vysher gab die gezogenen Zahlen bekannt. Wer die Ziehung nicht live verfolgen konnte, findet sie auch in der folgenden Infobox.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, dem 7. Juni 2026, gezogen: Lotto: 2, 7, 16, 17, 35, 36; Zusatzzahl : 21

2, 7, 16, 17, 35, 36; : 21 LottoPlus: 4, 11, 12, 14, 40, 41

4, 11, 12, 14, 40, 41 Joker: 9, 1, 2, 1, 4, 1

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Kärntner Glückspilz

Eine besondere Überraschung wartete am Mittwochabend zumindest auf einen Kärntner bzw. eine Kärntnerin. Er oder sie holte sich bei der Joker-Ziehung den Solo-Gewinn in Höhe von 248.000 Euro. Mehr dazu unter: Kärntner wurde über Nacht um 248.000 Euro reicher