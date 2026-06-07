Gute Nachrichten für Urlauber: Reise-Riese verspricht stabilen Sommer

Gute Nachrichten für alle Reisefreudigen aus Österreich: Der Sommerurlaub 2026 ist gesichert - und kann auch bedenkenlos gebucht werden.

Unabhängig von aktuellen Diskussionen rund um geopolitische Entwicklungen und Treibstoffverfügbarkeit gibt der Reise-Riese TUI einen klaren Impuls: Der Reisebetrieb läuft stabil und planmäßig – alle Gäste können abheben.

Trendwende bei Buchungen`?

„Wir sehen seit dem vergangenen Wochenende wieder gute Buchungszuwächse für den Sommer 2026. Besonders Griechenland hat stark zugelegt, aber auch die Türkei und Zypern holen aktuell deutlich auf. Die Zeit des Zögerns ist vorbei – jetzt sichern sich viele die aktuell verfügbaren Angebote“, sagt Gottfried Math, Geschäftsführer TUI Österreich. Gemeinsam mit starken Partnern in der Luftfahrt und Hotellerie ist die Versorgung in allen wichtigen Urlaubsdestinationen gewährleistet. Flüge aus Wien und den Bundesländern finden wie geplant statt, die Hotels sind vorbereitet für einen starken Sommer – und die Nachfrage zieht bereits deutlich an.

Fährst du 2026 in den Urlaub? Ja, aber „nur“ innerhalb von Österreich Ja, mehrmals Ja, ein Mal Nein, ist nicht geplant Weiß noch nicht Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Auch Fluggesellschaften geben grünes Licht für den Sommer

Die positive Einschätzung wird auch von der Luftfahrtbranche bestätigt: „Unsere Gäste können ihren Sommerurlaub mit gutem Gefühl planen – wir bringen sie sicher und zuverlässig an ihr Urlaubsziel und wieder nach Hause“, so Annette Mann, CEO Austrian Airlines. Wer sich jetzt entscheidet, profitiert gleich mehrfach: In vielen Destinationen sind aktuell noch Restkontingente zu sehr attraktiven Konditionen verfügbar – teilweise noch zu Preisen, die bereits im Jahr 2025 vereinbart wurden. Mit der steigenden Nachfrage ist jedoch absehbar, dass in Kürze tagesaktuelle Preise greifen werden, die deutlich höher liegen können.

Kurzfristig ergänzt Frühbuchen

Auffällig ist dieses Jahr eine Veränderung im Buchungsverhalten: Nach einer Phase frühzeitiger Planung im vergangenen Winter kehren viele Reisende wieder zu kurzfristigen Entscheidungen zurück. Flexible Angebote sowie eine große Auswahl an Flügen und Hotels unterstützen diesen Trend. Zu den gefragtesten Reisezielen zählen weiterhin Griechenland, die Türkei, Spanien, Italien und Kroatien. Auch Ägypten überzeugt mit einem starken Preis-Leistungs-Verhältnis und einer großen Auswahl an All-inclusive-Angeboten.