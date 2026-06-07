Auf Hitze folgen Gewitter: Das bringt der Wochenstart in Österreich

Österreich startet verbreitet mit viel Sonnenschein in die neue Woche. Im Laufe des Montages ziehen jedoch dunkle Gewitterwolken auf. Zum Teil kann es auch kräftige Böen geben.

Trotz der aufziehenden Störung wird es in weiten Teilen des Landes am Montag noch sommerlich warm. „Die Frühtemperaturen liegen zwischen 9 und 16 Grad, während die Tageshöchsttemperaturen Werte von 24 bis 30 Grad erreichen“, erklären die Experten der Geosphere Austria. Im Laufe des Tages schlägt das Wetter dann abrupt um.

Gewitter und Sturmböen

Vor allem im Bergland und im Süden entladen sich am Montag Gewitter. Gegen Abend erreicht zudem eine Störung mit ausgedehnten Wolkenfeldern den Westen des Landes und bringt dort ebenfalls etwas Regen. „In Gewitternähe kann es auch kräftige Böen geben“, warnen die Fachleute abschließend.