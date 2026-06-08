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/ ©Fotomontage: Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Mann, der sich freut und Geld im Hintergrund.
Ein Österreicher darf sich über jede Menge Geld freuen, nachdem er oder sie den Lotto-Fünffachjackpot im Alleingang geknackt hat.
Österreich
08/06/2026
Bei Ziehung

5,5 Millionen Euro gewonnen: Österreicher wird zu Lotto-Multimillionär

5,5 Millionen Euro. Das ist jene Summe, die bald auf das Konto eines Österreichers wandern wird. Er oder sie hat am Sonntag, 7. Juni 2026, nämlich den Lotto-Fünffachjackpot geknackt - und das ganz alleine.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
2 Minuten Lesezeit(269 Wörter)
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Sechs Zahlen machen aus einem Österreicher binnen weniger Sekunden einen Multimillionär. Auf einem einzigen Lotto-Schein war nämlich die gewinnbringende Kombination 2, 7, 16, 17, 35, und 36 drauf, wie man auf der Seite der Österreichischen Lotterien bereits nachlesen kann. Umso mehr Grund zur Freude war für ihn oder sie jener Punkt, dass in den vergangenen fünf Runden niemand die sechs Richtigen hatte. Heißt: 5,5 Millionen Euro sind es, die nach Ablauf der Reklamationsfrist in vier Wochen auf das Gewinner-Konto wandern werden. Noch ist jedenfalls unklar, wo in Österreich der Sechser und damit auch der Fünffachjackpot geknackt worden ist.

Was ist dein höchster Lotto-Gewinn?

Ich hatte schon einmal einen Lotto-Sechser
Mehr als 100.000
Zwischen 1.000 und 100.000 Euro
Zwischen 100 und 1.000 Euro
Zwischen zehn und 100 Euro
Weniger als zehn Euro
Ich habe noch nicht gewonnen
Ich spiele nicht mit

Lotto-Ziehung am 7. Juni ohne LottoPlus- und Joker-Hauptgewinn

Damit war der Lotto-Sechser freilich der bei weitem höchste Gewinn der Sonntagsziehung. Noch dazu deshalb, weil weder bei LottoPlus noch beim Joker der Hauptgewinn geknackt werden konnte. Bei LottoPlus heißt das wie üblich, dass das Geld aus dem ersten Rang auf die 60 Fünfer aufgeteilt wird. Jeder von ihnen bekommt nun genau 7.100 Euro. Beim Joker gibt es in der nächsten Runde am Mittwoch, 10. Juni 2026, einen Jackpot.

Lotto-Ziehung am 7. Juni: Zwei Fünfer mit Zusatzzahl

Der zweithöchste Gewinn geht damit an zwei Fünfer mit Zusatzzahl. Die beiden Österreicher – auch hier ist noch unbekannt, wo die Tipps gespielt wurden – gehen mit jeweils fast 82.000 Euro nach Hause. Bei ihnen fehlte zwar eine Zahl zum großen Wurf, immerhin brachte ihnen die 21 (Anmerkung: Zusatzzahl) aber über 80.000 Euro mehr, als sie mit einem reinen Fünfer bekommen hätten. Welche Zahlen bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 7. Juni 2026, gezogen wurden, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 7. Juni 2026, gezogen:

  • Lotto: 2, 7, 16, 17, 35, 36; Zusatzzahl: 21
  • LottoPlus: 4, 11, 12, 14, 40, 41
  • Joker: 9, 1, 2, 1, 4, 1
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