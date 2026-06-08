5,5 Millionen Euro gewonnen: Österreicher wird zu Lotto-Multimillionär

5,5 Millionen Euro. Das ist jene Summe, die bald auf das Konto eines Österreichers wandern wird. Er oder sie hat am Sonntag, 7. Juni 2026, nämlich den Lotto-Fünffachjackpot geknackt - und das ganz alleine.

Ein Österreicher darf sich über jede Menge Geld freuen, nachdem er oder sie den Lotto-Fünffachjackpot im Alleingang geknackt hat.

Ein Österreicher darf sich über jede Menge Geld freuen, nachdem er oder sie den Lotto-Fünffachjackpot im Alleingang geknackt hat.

Sechs Zahlen machen aus einem Österreicher binnen weniger Sekunden einen Multimillionär. Auf einem einzigen Lotto-Schein war nämlich die gewinnbringende Kombination 2, 7, 16, 17, 35, und 36 drauf, wie man auf der Seite der Österreichischen Lotterien bereits nachlesen kann. Umso mehr Grund zur Freude war für ihn oder sie jener Punkt, dass in den vergangenen fünf Runden niemand die sechs Richtigen hatte. Heißt: 5,5 Millionen Euro sind es, die nach Ablauf der Reklamationsfrist in vier Wochen auf das Gewinner-Konto wandern werden. Noch ist jedenfalls unklar, wo in Österreich der Sechser und damit auch der Fünffachjackpot geknackt worden ist.

Was ist dein höchster Lotto-Gewinn? Ich hatte schon einmal einen Lotto-Sechser Mehr als 100.000 Zwischen 1.000 und 100.000 Euro Zwischen 100 und 1.000 Euro Zwischen zehn und 100 Euro Weniger als zehn Euro Ich habe noch nicht gewonnen Ich spiele nicht mit Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Lotto-Ziehung am 7. Juni ohne LottoPlus- und Joker-Hauptgewinn

Damit war der Lotto-Sechser freilich der bei weitem höchste Gewinn der Sonntagsziehung. Noch dazu deshalb, weil weder bei LottoPlus noch beim Joker der Hauptgewinn geknackt werden konnte. Bei LottoPlus heißt das wie üblich, dass das Geld aus dem ersten Rang auf die 60 Fünfer aufgeteilt wird. Jeder von ihnen bekommt nun genau 7.100 Euro. Beim Joker gibt es in der nächsten Runde am Mittwoch, 10. Juni 2026, einen Jackpot.

Lotto-Ziehung am 7. Juni: Zwei Fünfer mit Zusatzzahl

Der zweithöchste Gewinn geht damit an zwei Fünfer mit Zusatzzahl. Die beiden Österreicher – auch hier ist noch unbekannt, wo die Tipps gespielt wurden – gehen mit jeweils fast 82.000 Euro nach Hause. Bei ihnen fehlte zwar eine Zahl zum großen Wurf, immerhin brachte ihnen die 21 (Anmerkung: Zusatzzahl) aber über 80.000 Euro mehr, als sie mit einem reinen Fünfer bekommen hätten. Welche Zahlen bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 7. Juni 2026, gezogen wurden, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.