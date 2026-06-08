„Heil Hitler“-Rufe in Innsbrucker Straßenbahn

Am Sonntag, dem 7. Juni 2026, kam es kurz vor 19.30 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 5 in Innsbruck zu einem Polizeifall. Ein 32-jähriger polnischer Staatsbürger, der in Innsbruck wohnt, steht im Verdacht, vor anwesenden Fahrgästen mehrfach und lautstark „Heil Hitler“ gerufen zu haben. Nach ersten Erhebungen soll es vor den Rufen zu einer Streitigkeit mit anderen Fahrgästen gekommen sein. Was genau der Auslöser dafür war, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei nennt dazu keine weiteren Details. Die Landespolizeidirektion Tirol teilte dazu mit: „Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck nach dem Verbotsgesetz angezeigt“.