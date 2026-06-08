Selbstanzeigen-Rekord: „Schlechtes Gewissen kann guter Ratgeber sein“

Wie das Finanzministerium nun berichtet, ist es in den ersten Monaten dieses Jahres zu einem "neuen Rekord bei Selbstanzeigen" bei Finanzvergehen gekommen.

So viele wie noch nie haben sich in Österreich in den ersten drei Monaten wegen Finanzvergehen selbst angezeigt.

So viele wie noch nie haben sich in Österreich in den ersten drei Monaten wegen Finanzvergehen selbst angezeigt.

Bei vorsätzlicher Abgabenhinterziehung sieht das Gesetz eigentlich einen Strafrahmen in der Höhe des zweifachen Verkürzungsbetrags vor. Erstattet man allerdings Selbstanzeige, kann man empfindliche Strafen bei Finanzvergehen verhindern. Dann hat man nämlich einen Monat Zeit, um die offene Abgabenschuld zu begleichen. Mit einem Bescheid kann diese Frist auf maximal zwei Jahre verlängert werden, so das Finanzministerium. In den ersten drei Monaten des Jahres 2026 haben Selbstanzeigen einen neuen Höhepunkt erreicht.

So viele Selbstanzeigen hat es bisher 2026 gegeben

2.691 Selbstanzeigen waren es, im Ministerium rechnet man damit, dass bei anhaltendem Trend erstmals die 10.000er-Marke in diesem Jahr überschritten werden könnte. Zum Vergleich: Im Jahr 2025 waren es mit 9.924 so viele wie noch nie zuvor. 2021 hatte man in dieser Statistik noch 6.093 Selbstanzeigen verzeichnet.

Wann eine Selbstanzeige möglich ist

Eine Selbstanzeige ist übrigens nur dann möglich, wenn zum Zeitpunkt der Einbringung noch keine nach außen hin erkennbare Amtshandlung stattfindet – also etwa eine Vorladung zu einer Vernehmung oder eine Hausdurchsuchung oder Beschlagnahmung. Außerdem muss die offene Abgabeschuld eben binnen eines Monats zurückgezahlt werden, sofern man die Frist nicht per Bescheid auf bis zu zwei Jahre verlängern lässt.

Das schlechte Gewissen als „guter Ratgeber“

„Das schlechte Gewissen kann ein guter Ratgeber sein. Der verstärkte Fokus auf die Betrugsbekämpfung und die erfolgreichen Maßnahmen zeigen ihre positive, auch präventive Wirkung. Es gilt weiterhin: Null Toleranz bei Betrug. Das Einsehen und Eingeständnis einer Verfehlung, sowie die Schadenswiedergutmachung sind wichtige Werkzeuge im Kampf gegen Steuerbetrug“, betont Finanzminister Markus Marterbauer.