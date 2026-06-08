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Ein Bild auf 5min.at zeigt dunkle Gewitterwolken über Klagenfurt.
Am Montag und Dienstag werden teils schwere Gewitter erwartet.
Österreich
08/06/2026
Hagel, Starkregen

Kräftige Gewitter, Kaltfront: Was Österreich jetzt erwartet

Das Wetter zeigt sich am Montag und Dienstag, 8. und 9. Juni 2026, stellenweise in Österreich von seiner unbeständigen Seite. Die GeoSphere Austria warnt an beiden Tagen vor Gewittern. Wir wissen, wo und wann.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(236 Wörter)
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Am heutigen Montag, 8. Juni 2026, ist dabei vor allem das Gebirge hierzulande betroffen. Die GeoSphere Austria dazu: „Durch eine labile Luftschichtung bilden sich im Bereich der Alpen am Nachmittag lokale Gewitter, dabei sind intensive Regengüsse möglich.“ Gewarnt wird dabei im äußersten Norden Kärntens, in einem großen Teil der Steiermark, von Tirol, Vorarlbergs und Salzburgs und im Süden Nieder- und Oberösterreichs. Auch die österreichische Unwetterzentrale schreibt: „Am Nachmittag muss man sich nämlich in den Alpen auf lokale Schauer und Gewitter einstellen.“ Auf einer Karte stellt man auch dar, wo wie viel Niederschlag fallen wird.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Warnungen der GeoSphere Austria.
©GeoSphere Austria |
Die GeoSphere Austria warnt vor Gewittern vor allem in den gebirgigen Teilen Österreichs.
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Regenmengen, die heute fallen sollen.
©Österreichische Unwetterzentrale |
So viel Regen soll am Montag fallen.

Kaltfront bringt „teils kräftige Gewitter“ in Österreich

Am Dienstag, 9. Juni 2026, ist im Zuge einer Kaltfront dann „verbreitet mit teils kräftigen Gewittern zu rechnen“, so die GeoSphere Austria in ihrer Warnung. Diese können zu „Starkregen, lokal auch zu Sturmböen“ führen, wissen die Experten nun. Seitens der österreichischen Unwetterzentrale erklärt man, dass der Dienstag schon mit schauerartigem Regen von Vorarlberg bis nach Oberösterreich startet. Im Lauf des Tages findet dieser seinen Weg sukzessive nach Osten. „Von Unterkärnten bis ins östliche Flachland verläuft die erste Tageshälfte noch meist trocken und zeitweise sonnig, ab Mittag steigt die Gewittergefahr jedoch rasch an“, so die Meteorologen. Kräftige Gewitter mit Hagel, Starkregen und Sturmböen erwarten sie „vor allem von Osttirol bis zur March“.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Warnungen der GeoSphere Austria für Dienstag.
©GeoSphere Austria
Hier wird am Dienstag vor teils kräftigen Gewittern in Österreich gewarnt.

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