Schlange deckt Cannabis-Konsum in Oberösterreich auf

Eigentlich rückte die Polizei wegen einer Schlange in einem Garagenpark aus. Doch dann führte ausgerechnet der tierische Einsatz zu einem ganz anderen Fund.

Eine Schlange in einer Garage führte die Polizei in Hörsching zu Cannabisgeruch und schließlich zu zwei Beschuldigten.

Eine Schlange in einer Garage führte die Polizei in Hörsching zu Cannabisgeruch und schließlich zu zwei Beschuldigten.

Eine Schlange in einer Garage: Das war am Sonntag, dem 7. Juni 2026, gegen 18.15 Uhr der Grund, warum eine Streife der Polizei Hörsching in einem Garagenpark im Bezirk Linz-Land im Einsatz war. Die Feuerwehr wurde zur Tierrettung verständigt, die Polizisten warteten vor Ort auf Unterstützung. Doch während es zunächst um das Reptil ging, nahm der Einsatz plötzlich eine unerwartete Wendung. Im Nahbereich bemerkten die Beamten einen eindeutigen und intensiven Cannabisgeruch.

Beamten hatten richtigen Riecher

Der Geruch führte die Polizisten rund 100 Meter weiter. Dort trafen sie auf zwei Männer: einen 27-Jährigen aus dem Bezirk Ried und einen 29-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land. Laut Polizei wurden die beiden auf frischer Tat beim Konsum von Suchtmitteln betreten. Bei der Amtshandlung stellten die Beamten außerdem rund fünf Gramm Cannabis sicher. Beide Beschuldigte zeigten sich geständig – sowohl zum Erwerb und Besitz als auch zum Konsum der Suchtmittel.

Schlange in Sicherheit

Nachdem der Polizeieinsatz abgeschlossen war, rückte wieder der ursprüngliche Grund des Einsatzes in den Mittelpunkt: die Schlange in der Garage. Die Feuerwehr entfernte das Tier fachgerecht aus der Garage. Danach wurde die Schlange wieder in Sicherheit ausgesetzt.