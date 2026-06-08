Neu ab 8. Juli: Was sich für Lotto-Spieler in Österreich ändert

Mit der Lotto-Ziehung am 8. Juli 2026 werden gleich mehrere Änderungen und Neuerungen bei den zugehörigen Gewinnspielen durchgeführt. Hier auf 5min.at erfahrt ihr, was sich so alles ändern wird.

Künftig wird ein LottoPlus-Tipp 80 Cent kosten – statt wie bisher 50 Cent. Dafür bekommt man allerdings etwas. Setzt man nämlich das Kreuz bei der LottoPlus-Ziehung und möchte dort teilnehmen, nimmt man künftig an zwei Ziehungen pro Ziehungstag teil. „EIN gesetztes Kreuz genügt – und schon ist man bei beiden Gewinnermittlungen dabei. Damit gibt es mit einem Tipp künftig eine zweifache Gewinnchance“, so die Österreichischen Lotterien in einer Aussendung.

Lotto- und Lotto-Plus Ausschüttungen werden angepasst

Gleichzeitig stellt man übrigens die Gewinnpyramide auch neu auf. Sie gilt dabei pro Ziehung, Spielteilnehmer haben also mit einem Tipp zwei Mal die Chance auf die jeweiligen Gewinnränge. Die Ausschüttungen bei LottoPlus werden dabei von 48,8 auf 45 Prozent, bei Lotto von 48,8 auf 48 Prozent angepasst. Als Grund dafür geben die Lotterien „gestiegene gesetzliche Abgaben“ an. Und: „Die Änderungen sichern die langfristige Stabilität des Spiels.“

TeamTipp bei Lotto, EuroMillionen und Toto wird eingestellt

Mit der Einführung der zweiten LottoPlus-Ziehung wird übrigens gleichzeitig der TeamTipp bei Lotto, EuroMillionen und Toto eingestellt. Während bestehende Wettscheine auch weiterhin noch eingelesen werden können, werden neue Spielscheine „schrittweise“ angepasst, heißt es abschließend. Bei der LottoPlus-Änderung handelt es sich um die zweite in diesem Jahr. Anfang Jänner hat es bereits eine gegeben, alles dazu hier: Neu ab 4. Jänner: Warum Lotto-Ziehungen kürzer werden.

Lotto-Spieler gewinnt 5,5 Millionen Euro

Apropos Lotto-Ziehung: Bei ebenjener am Sonntag, 7. Juni 2026, hat eine Person aus dem Burgenland den Fünffachjackpot geknackt. Er oder sie gewinnt damit etwas mehr als 5,5 Millionen Euro. Alles zur Ziehung könnt ihr auch hier nachlesen: 5,5 Millionen Euro gewonnen: Österreicher wird zu Lotto-Multimillionär.