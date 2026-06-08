Seltene Sensation: Taucher filmt Weißen Hai im Mittelmeer

Taucher wollten an einem Schiffswrack zwischen Sizilien und Tunesien verlorene Fischernetze bergen, als sie eine seltene Begegnung machten – und diese sogar auf Kamera festhalten konnten.

Diese Begegnung werden die Taucher der Meeresschutzorganisation Healthy Seas wohl nicht mehr so schnell vergessen. Denn ihnen gelang etwas Einzigartiges: Sie konnten im zentralen Mittelmeer einen ausgewachsenen Weißen Hai in seinem natürlichen Lebensraum filmen. Wie mehrere Medien berichten, soll es sich dabei um die erste bekannte Videoaufnahme handeln.

Seltener als ein Lotto-Jackpot: Taucher filmt Weißen Hai

Das freiwillige Taucherteam war zwischen Sizilien und Tunesien in 40 Metern Tiefe damit beschäftigt, verlorene Fischernetze zu bergen. Wir waren alle ein bisschen geschockt und fasziniert“, sagte Derk Remmers, einer der Taucher, gegenüber „Heute“. Das große Tier sei nur neugierig gewesen, nicht aggressiv. Er habe wie der Chef im Ozean gewirkt. Das besondere daran: Statistisch gesehen sei es wahrscheinlicher, den Lotto-Jackpot zu gewinnen, als einem solchen Tier unter Wasser zu begegnen.

Weißer Hai im Mittelmeer liefert wichtige Erkenntnisse

Bisher konnten die meisten Erkenntnisse über Weiße Haie im Mittelmeer nur aus Funden toter Tiere oder Beifängen der Fischerei gewonnen werden. Demnach sei die Beobachtung auch besonders wissenschaftlich wertvoll, wie Meeresbiologen betonen. Denn sie würde wichtige Hinweise auf die Verbreitung und das Verhalten der vom Aussterben bedrohten Art geben. Studien deuten außerdem darauf hin, dass Weiße Haie in Zukunft häufiger in europäischen Gewässern auftreten könnten.