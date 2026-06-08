Doppelbudget 2027/28: So soll Österreich stabiler werden

Die Regierung hat das Doppelbudget für 2027/2028 präsentiert. Im Fokus stehen dabei Stabilität, wirtschaftliche Entlastung und Zukunftsinvestitionen. Ziel ist es, die Staatsfinanzen zu sichern und gleichzeitig Wachstum und Job.

Vor etwas mehr als einem Jahr gab es einen Wechsel in der Bundesregierung. Seitdem hat sich viel getan: Die Inflation war hoch, die Energiepreise belastend und auch die Verunsicherung war groß – in den Betrieben, bei den Menschen, aber auch in der Gesellschaft. „Wir standen vor der Aufgabe, einerseits die Staatsfinanzen zu sanieren und andererseits den Wirtschaftsstandort wieder zu beleben, um hochwertige Arbeitsplätze, nachhaltiges Wachstum und langfristigen Wohlstand für uns und unsere Kinder und Enkelkinder abzusichern“, heißt es in einer Aussendung des Bundeskanzleramts.

Wirtschaft, Inflation und internationale Lage

Bereits Anfang des Jahres sollen sich erste Ergebnisse abgezeichnet haben. Im Jänner ist die Inflation erstmals wieder auf 2 Prozent gesunken. Die Wirtschaft ist entgegen vieler Erwartungen gewachsen. Und mit dem ersten Doppelbudget wurde laut Bundeskanzleramt für finanzpolitische Stabilität in unsicheren Zeiten gesorgt. Demnach soll Österreich Anfang des Jahres besser dagestanden haben als noch vor einem Jahr. Doch die internationalen Spannungen und geopolitischen Konflikte wie etwa der Iran-Krieg hätten Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und hätten gezeigt, wie schnell sich die Rahmenbedingungen weltweit ändern können. „In einer Zeit, die zunehmend von geopolitischen Spannungen und wirtschaftlichen Unsicherheiten geprägt ist, wird Stabilität mehr und mehr zu einem Wert für sich und zu einem entscheidenden Standortfaktor“, so Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP).

©BKA / Christopher Dunker „Wir investieren in Sicherheit und Landesverteidigung, entlasten die heimische Landwirtschaft und sparen dort, wo der Staat effizienter werden kann“, so Christian Stocker.

Stabilität als Kernpunkt

„Als Regierung können wir derartige Entwicklungen auf nationalstaatlicher Ebene nicht beeinflussen. Aber wir können dort für Stabilität sorgen, wo wir unmittelbar Verantwortung tragen“, heißt es vom Bundeskanzleramt. Deshalb wird mit dem Doppelbudget 2027/28 erneut auf eine erprobte Budgetplanung mit Weitblick gesetzt, die Planungssicherheit und Stabilität in Österreich gewährleisten soll. Außerdem soll damit der Ausstieg aus dem EU-Defizitverfahren ermöglicht werden. „Die Bundesregierung hat sich auf ein Doppelbudget geeinigt, das einen klaren Anspruch verfolgt: Stabilität, Verlässlichkeit und klare Orientierung – auch und gerade in herausfordernden Zeiten“, betont Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ).

©Parlamentsdirektion /​ Katie-Aileen Dempsey Andreas Babler: Ein ausgewogener Mix aus strukturellen, nachhaltigen Sanierungsmaßnahmen und gezielten Maßnahmen ermöglicht es, die öffentlichen Finanzen zu stabilisieren und zugleich wirtschaftliche Impulse zu setzen.“

Wettbewerbsfähigkeit von Österreich steigern

Laut Aussendung verfolgt das Doppelbudget das Motto: Aufschwung. Gerechtigkeit. Reformen. Betont wird auch, dass es sich beim Budget um kein Krisenbudget handelt, sondern um ein Budget in einer Krise. Aufschwung sei deshalb ein Teil davon, da das Land einen attraktiveren Standort brauche, um im internationalen Wettbewerb mitzuspielen. „Die Senkung der Lohnnebenkosten wird unsere Wettbewerbsfähigkeit steigern und Arbeitsplätze und Wohlstand sichern“, Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos).

©Parlamentsdirektion/Thomas Topf „Mit dem bereits zweiten Doppelbudget stellen wir in der Koalition wichtige Weichen für Österreichs Zukunft: Wir sanieren konsequent den Staatshaushalt weiter, bringen Reformen auf den Weg, investieren in die Bildung und entlasten Betriebe“, so Meinl-Reisinger.

Jeder soll Beitrag lassen

Gerechtigkeit gehöre auch dazu, weil die notwendigen Anstrengungen, die eine solidarische Gemeinschaft brauche, ausgewogen verteilt werden und alle ihren Beitrag leisten müssten. Und zu guter Letzt Reformen, da die Herausforderungen der Zukunft strukturelle Veränderungen bräuchten, so das Bundeskanzleramt.

Zwei Säulen beim Doppelbudget

Das Budget würde dabei auf zwei gleichwertigen Säulen stehen: Budgetsanierung und Zukunftsgestaltung. Ziel sei es, bereits 2028 ein Defizit von 3 Prozent zu erreichen und damit das EU-Defizitverfahren möglichst rasch zu verlassen. Dafür soll ein strukturierter Konsolidierungspfad umgesetzt werden, der sowohl Einsparungen als auch Maßnahmen auf der Einnahmenseite umfasst. Konkret sei ein Einsparungsvolumen von rund 2,5 Milliarden Euro vorgesehen. Gleichzeitig werden rund 2,5 Milliarden Euro gezielt in Zukunftsbereiche investiert.