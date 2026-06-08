Nach Schafsrissen in Osttirol: Land erlässt Abschussverordnung für Wolf

Nach einem Rissereignis im Bezirk Lienz hat die Tiroler Landesregierung reagiert und eine behördliche Maßnahme gesetzt. In einem Almgebiet im Gemeindegebiet von Schlaiten wurden Ende letzter Woche acht tote und fünf verletzte Schafe aufgefunden. Ein örtlich zuständiger Amtstierarzt hat die Tiere bereits begutachtet – aufgrund des Rissbildes besteht der konkrete Verdacht, dass ein Wolf für die Angriffe verantwortlich ist. Da zudem noch weitere Schafe vermisst werden, wurde nun die rechtliche Grundlage für eine Entnahme geschaffen.

Jägerschaft wurde bereits informiert

„Die Verordnung ist mit der Kundmachung, heute, Montag, in Kraft getreten und gilt bis zum Ablauf des 16. Juli. Die betroffene Jägerschaft wurde bereits informiert“, heißt es seitens des Landes. Um die Lage im betroffenen Gebiet weiterhin genau zu überwachen, ist das Land auch auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. „Das Land Tirol appelliert wie immer an die Bevölkerung Sichtungen von Großraubtieren möglichst rasch über das Sichtungsformular auf der Website des Landes Tirol oder direkt an die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu melden. Besonders wichtig für die fachliche Beurteilung ist Bildmaterial“, heißt es abschließend.