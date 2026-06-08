Gewitter in Österreich: Störungszone bringt Regen und Sturm

Am Dienstag müssen sich die Österreicher auf eher wechselhaftes Wetter einstellen. Während es im Osten noch sonnige Phasen gibt, gehen im Westen bereits kräftige Schauer nieder. Auch Gewitter werden erwartet.

Am Dienstag zieht eine markante Störungszone von Nordwesten über das Land. „Im Westen ist es von der Früh weg trüb und teils kräftige Schauer gehen dort nieder“, so die GeoSphere Austria. Im Osten scheint anfangs noch oft die Sonne. Im Laufe des Tages ziehen aber immer mehr Wolken auf, und es kommt zu Regen und Gewittern.

Bis zu 28 Grad am Dienstag

Am längsten sonnig soll es im Osten und Südosten bleiben, jedoch ist dort im Laufe des Nachmittags mit teils kräftigen Gewittern zu rechnen. „Der Wind frischt mit Störungsdurchgang mäßig bis lebhaft aus West auf, einzelne Gewitterzellen können lokal auch stürmische Böen mit sich bringen“, heißt es. Die Frühtemperaturen liegen bei 11 bis 19 Grad und die Tageshöchsttemperaturen erreichen von West nach Ost 19 bis 28 Grad.