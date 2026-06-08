Preissprung an den Zapfsäulen: Tanken in Slowenien wird wieder teurer

Die Ölpreise bleiben nach dem Nahost-Konflikt ein Dauerthema für Pendler. Während Österreichs Preise leicht sinken, reguliert Slowenien den Diesel ab Dienstag nach oben.

Seit dem Ausbruch des Nahost-Konflikts Ende Februar sind die internationalen Ölpreise ein Dauerthema, das vor allem in Österreich heftige Wellen schlägt. Da hierzulande unzählige Pendler auf das Auto angewiesen sind, reißen die hohen Preise teilweise tiefe Löcher in die Haushaltskassen.

Bessere Preise im Ausland

Wie schlagartig sich die Preise an den Ländergrenzen ändern, zeigt sich besonders deutlich beim Blick auf das Nachbarland Slowenien. Dort greift ein anderes System: Die Treibstoffpreise abseits der Autobahnen werden von der Regierung streng reguliert und jeweils für eine Woche fixiert. Auch für die kommende Woche stehen die Preise im Nachbarland bereits fest, bringen jedoch eine Asymmetrie mit sich. Laut Uroš Zavodnik, Regisseur und Professor an der Universität Maribor, zeichnet sich an den slowenischen Zapfsäulen vor allem beim Diesel ein echter Knallerpreis ab – allerdings im negativen Sinne für die Verbraucher. Während der Benzinpreis leicht sinkt, zieht der Dieselpreis ab Dienstag an, um knapp 4 Cent pro Liter.

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Rekordtief im Dezember

In Österreich zeigt sich im Vergleich zu den extremen Spitzen der letzten Monate zumindest eine leichte Entspannung, auch wenn das Preisniveau für Pendler weiterhin eine spürbare Belastung darstellt. Direkt nach dem Ausbruch des Konflikts im Frühjahr schossen die Preise für Super 95 und vor allem Diesel rasant in die Höhe und durchbrachen zeitweise die Marke von 2,10 Euro. Noch kurz vor der Eskalation des Konflikts, im Dezember 2025, gab es Benzin und Diesel an einer Tankstelle in Klagenfurt für 1,39 bzw. 1,42 Euro pro Liter – ein Rekordtief seit dem Jahr 2021. Vom damaligen Niveau ist der Markt derzeit zwar weit entfernt, doch das Gefälle zwischen den beiden Nachbarländern sorgt weiterhin dafür, dass der Tanktourismus – vor allem für Steirer und Kärntner – über die Grenzen hinweg attraktiv bleibt.

Aktueller Preisvergleich (Juni 2026)

Land Benzin (pro Liter) Diesel (pro Liter) Österreich ca. 1,70 € ca. 1,80 € Slowenien 1,592 € 1,685 €

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.06.2026 um 21:01 Uhr aktualisiert