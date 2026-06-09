Ab 2027: Das ändert sich für E-Autofahrer

Bisher fördert der Staat die Elektromobilität im Fuhrparkbereich massiv, indem Fahrer von Firmen-E-Autos komplett vom Sachbezug befreit sind. Das ändert sich aber bald teilweise.

Wer ein elektrisches Firmenauto privat nutzt und dazu zählt steuerlich schon der tägliche Weg ins Büro, fährt aktuell komplett gratis: Der Sachbezug liegt bei glatten null Euro. Ganz anders läuft es bei Verbrennern: Wer mit Benzin oder Diesel privat unterwegs ist, zahlt drauf. Hier erhöht die Privatnutzung die Bemessungsgrundlage, was Monat für Monat die Lohnsteuer und die Sozialversicherungsabgaben in die Höhe treibt.

Steuer-Zuschlag

Dieser Steuer-Zuschlag richtet sich nach dem CO2-Ausstoß und dem echten Kaufpreis des Autos inklusive Extras, Umsatzsteuer und NoVA. Weil die Abgas-Grenzwerte jedes Jahr strenger werden, liegt die Latte aktuell bei 126 Gramm CO2 pro Kilometer. Bleibt das Auto darunter, werden monatlich 1,5 Prozent des Kaufpreises fällig (maximal 720 Euro). Ist der Verbrenner dreckiger, steigt der Satz auf zwei Prozent das macht dann bis zu 960 Euro im Monat aus.

Ab 2027 ändert sich was

Diese steuerliche Sonderstellung für Elektrofahrzeuge wird ab dem Jahr 2027 allerdings teilweise gekippt. Auch wenn Fahrer von E-Autos künftig zur Kasse gebeten werden, bleibt der neue Sachbezug spürbar unter dem Niveau von Verbrennern. Für das Jahr 2027 ist eine Besteuerung von 0,375 Prozent des Anschaffungswertes vorgesehen, wobei die Bemessungsgrundlage analog zu den Verbrennern bei 48.000 Euro gedeckelt ist. Ab 2028 steigt dieser Wert auf 0,625 Prozent des Anschaffungswertes, mit einer Obergrenze von maximal 300 Euro im Monat.

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Wird das Nettoeinkommen reduziert?

Laut Berechnungen des ÖAMTC bedeutet dies für Angestellte mit einem Brutto-Monatsgehalt von 5.000 Euro eine Reduktion des Nettoeinkommens um rund 150 Euro im Monat. Ursprünglich hatte die Regierung sogar einen Satz von 0,75 Prozent geplant. Weil diese Regelung jedoch mehr Geld in die Staatskasse gespült hätte, als in der Koalition politisch vereinbart war, wurden die Sätze nach unten korrigiert. Die nun niedriger angesetzten Pläne für 2027 und 2028 wurden der Kleinen Zeitung aus Regierungskreisen bestätigt. Die Dreierkoalition argumentiert die Maßnahme damit, dass sich E-Autos mittlerweile auch ohne extreme Förderungen auf dem Markt durchsetzen, da sie im laufenden Betrieb bei Energie, Wartung und Reparaturen deutlich günstiger als Benziner oder Diesel seien. Zudem bleibt ein anderer wesentlicher Steuervorteil für Unternehmen unverändert bestehen: Betriebe sind beim Kauf eines E-Autos, im Gegensatz zu Verbrennern, weiterhin zum Vorsteuerabzug berechtigt.

Kritik seitens des ÖAMTC

Die Pläne stoßen jedoch auf scharfe Kritik von Automobil- und Verkehrsclubs. Der ÖAMTC warnt, dass die komplette Sachbezugsbefreiung bisher der zentrale Anreiz für Unternehmen und Beschäftigte war, auf E-Mobilität umzusteigen. Günther Kerle, Sprecher der Automobilimporteure, gibt zu bedenken, dass ein Verfehlen der Klimaziele Österreich Strafzahlungen von bis zu 9 Milliarden Euro einbrocken könnte. Dies wiege wirtschaftlich weitaus schwerer als die erwarteten staatlichen Mehreinnahmen durch den E-Auto-Sachbezug, die bei 75 Millionen Euro für 2027 und 160 Millionen Euro ab 2028 liegen. Auch der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) kritisiert das Sinken der Kaufanreize, zumal der Sachbezug für klimaschädliche Verbrenner nicht gleichzeitig erhöht wurde. Österreich hinkt beim E-Auto-Anteil mit 23 Prozent in den ersten vier Monaten des Jahres 2026 europäischen Vorreitern wie Dänemark mit 80 Prozent oder Schweden mit 41 Prozent deutlich hinterher.