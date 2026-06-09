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Foto auf 5min.at zeigt einen Mann mit einem Handy in der Hand.
Wer heute in Österreich mit der Bahn unterwegs ist und in SCOTTY plötzlich eine Mega-Verspätung sieht, sollte kurz durchatmen: Laut ÖBB steckt eine technische Störung dahinter.
Österreich
09/06/2026
Mehr als 100 Minuten

ÖBB-App SCOTTY verwirrt Fahrgäste mit falschen Riesen-Zugverspätungen

In SCOTTY tauchen derzeit Verspätungen auf, die nach langem Warten klingen. Laut ÖBB ist aber nicht jeder Schreck am Display echt: Eine technische Störung sorgt für falsche Prognosen.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(208 Wörter)
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Da schaut man kurz in die ÖBB-Fahrplanauskunft SCOTTY und plötzlich steht da eine Verspätung, bei der man fast schon den nächsten Urlaub planen könnte. Mehr als 100 Minuten werden derzeit vereinzelt angezeigt. Doch bevor du hektisch den Kaffee austrinkst, zum Bahnsteig sprintest oder gleich ganz daheim bleibst: Die Prognosen können falsch sein.

Fährst du gerne mit dem Zug?

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Ich weiß es nicht.

Technik streikt

Der Grund ist laut ÖBB eine technische Störung im System. Diese sorgt derzeit dafür, dass in der Fahrplanauskunft SCOTTY vereinzelt falsche, gröbere Verspätungsprognosen auftauchen. Es handelt sich also nicht automatisch um eine echte Riesenverspätung. „Bitte beachten Sie, dass es derzeit wegen einer technischen Störung im System zu vereinzelten falschen gröberen Verspätungsprognosen (mehr als 100 Minuten) in der ÖBB Fahrplanauskunft SCOTTY kommt. Unsere Mitarbeiter:innen arbeiten bereits an der Behebung der Störung. Wir bitten um Entschuldigung“, heißt es in einer Mail der ÖBB.

Foto auf 5min.at zeigt eine Mail der ÖBB.
©KK
Die ÖBB informiert per Mail über eine technische Störung in SCOTTY. Dadurch können derzeit vereinzelt falsche Verspätungen von mehr als 100 Minuten angezeigt werden.

Mega-Verspätung? Nicht zwingend!

Für Fahrgäste heißt das: Nicht jede angezeigte Mega-Verspätung muss stimmen. Wer betroffen ist, sollte die Anzeige aufmerksam verfolgen und nicht gleich vom Schlimmsten ausgehen. Manchmal ist eben nicht der Zug spät dran, sondern nur die Technik ein bisserl aus dem Takt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.06.2026 um 07:54 Uhr aktualisiert
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