ÖBB-App SCOTTY verwirrt Fahrgäste mit falschen Riesen-Zugverspätungen
In SCOTTY tauchen derzeit Verspätungen auf, die nach langem Warten klingen. Laut ÖBB ist aber nicht jeder Schreck am Display echt: Eine technische Störung sorgt für falsche Prognosen.
Da schaut man kurz in die ÖBB-Fahrplanauskunft SCOTTY und plötzlich steht da eine Verspätung, bei der man fast schon den nächsten Urlaub planen könnte. Mehr als 100 Minuten werden derzeit vereinzelt angezeigt. Doch bevor du hektisch den Kaffee austrinkst, zum Bahnsteig sprintest oder gleich ganz daheim bleibst: Die Prognosen können falsch sein.
Fährst du gerne mit dem Zug?
Technik streikt
Der Grund ist laut ÖBB eine technische Störung im System. Diese sorgt derzeit dafür, dass in der Fahrplanauskunft SCOTTY vereinzelt falsche, gröbere Verspätungsprognosen auftauchen. Es handelt sich also nicht automatisch um eine echte Riesenverspätung. „Bitte beachten Sie, dass es derzeit wegen einer technischen Störung im System zu vereinzelten falschen gröberen Verspätungsprognosen (mehr als 100 Minuten) in der ÖBB Fahrplanauskunft SCOTTY kommt. Unsere Mitarbeiter:innen arbeiten bereits an der Behebung der Störung. Wir bitten um Entschuldigung“, heißt es in einer Mail der ÖBB.
Mega-Verspätung? Nicht zwingend!
Für Fahrgäste heißt das: Nicht jede angezeigte Mega-Verspätung muss stimmen. Wer betroffen ist, sollte die Anzeige aufmerksam verfolgen und nicht gleich vom Schlimmsten ausgehen. Manchmal ist eben nicht der Zug spät dran, sondern nur die Technik ein bisserl aus dem Takt.