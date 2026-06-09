Mit Fake-Urin zur Kontrolle: 20-Jähriger flog auf

Auf der S10 bei Kefermarkt wurde ein 20-Jähriger kontrolliert. Als ihm ein Urintest angeboten wurde, wollte er offenbar tricksen - mit einer Packung „Fake-Urin“.

Ein ungewöhnlicher Fall beschäftigte am Montag, dem 8. Juni 2026, die Polizei im Bezirk Freistadt (Oberösterreich). Gegen 20.30 Uhr kontrollierten Polizisten einen 20-jährigen Autofahrer aus dem Bezirk Linz-Land auf der S10 bei der Abfahrt Kefermarkt. Der Lenker war zu diesem Zeitpunkt in Richtung Unterweitersdorf unterwegs. Bei der Kontrolle ergaben sich laut Polizei mehrere Verdachtsmomente. Es bestand der Verdacht, dass der junge Mann durch Suchtmittel oder Medikamente beeinträchtigt sein könnte. Deshalb wurde ihm ein Urintest angeboten. Genau da wurde es auffällig: Während der Urinabgabe verhielt sich der 20-Jährige zunehmend merkwürdig.

Fake-Urin gefunden

Die Situation blieb nicht ohne Folgen. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten schließlich eine Packung „Fake-Urin“. Damit wollte der Lenker offenbar den Test täuschen. Der Versuch ging jedoch nach hinten los. Im Anschluss wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser verlief positiv. Danach wurde der 20-Jährige der Polizeiärztin zur klinischen Untersuchung vorgeführt. Diese stellte laut Landespolizeidirektion Oberösterreich die Fahruntauglichkeit fest. Für den 20-Jährigen hat die Kontrolle nun rechtliche Folgen. „Er wird angezeigt“, heißt es von der Landespolizeidirektion Oberösterreich.