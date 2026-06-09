In 5 Bundesländern: Zeckenvirus erstmals in Österreich nachgewiesen

Erstmals wurde das Alongshan-Virus in Österreich nachgewiesen - und dann gleich in zumindest fünf Bundesländern. Das Virus wird von Zecken übertragen. Wir haben hier jetzt alle Informationen für euch.

Mit dem Alongshan-Virus (ALSV) wurde ein „neues“ Zeckenvirus von Forschern des Zentrums für Virologie der MedUni Wien nun auch in Österreich nachgewiesen. Wobei das Virus eigentlich gar nicht so neu ist, zirkuliert es laut der Studienergebnisse doch bereits seit mindestens 20 Jahren in heimischen Zecken. Nachgewiesen wurde es aber erst jetzt, weiß auch Judith Aberle, Professorin für Virusimmunologie am Zentrum für Virologie der MedUni Wien und Leiterin der Studie: „Die Ergebnisse belegen eine weite geografische Verbreitung des ALSV in Österreich mit Nachweisen in Wien, Oberösterreich, Niederösterreich, der Steiermark und Vorarlberg.“

So ist die Studie abgelaufen: Für die Studie analysierte das Forschungsteam rund 3000 im Jahr 2024 in Österreich gesammelte Zecken, 2000 archivierte Zeckenproben aus den Jahren 2005 bis 2018 sowie rund 2000 Blutproben von Patient:innen mithilfe molekularbiologischer und serologischer Methoden. Die Studie wurde an der Medizinischen Universität Wien gemeinsam mit der AGES und dem Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg durchgeführt.

Zwei Personen mit hohen Antikörperspiegeln

Das Virus selbst konnte zwar in keiner der untersuchten Proben von Patienten nachgewiesen werden, bei zwei Personen wurden jedoch hohe ALSV-spezifische Antikörperspiegel festgestellt. „Das zeigt, dass es bereits zu Infektionen gekommen ist, auch wenn diese offenbar selten sind“, erklärt Aberle.

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Alongshan-Virus erstmals 2017 inChina entdeckt

Neben den bereits bekannten zeckenübertragenen Viruserkrankungen wie FSME oder Krim-Kongo-Hämorrhagisches Fieber wurden in den vergangenen Jahren eben mehrere neue Zeckenviren identifiziert. Das Alongshan-Virus wurde dabei erstmals 2017 in China bei Patienten mit fieberhaften Erkrankungen entdeckt, heißt es in der Aussendung der MedUni Wien. Hinweise auf sein Vorkommen gibt es mittlerweile aber auch schon in mehreren europäischen Ländern, darunter Deutschland, Frankreich, die Schweiz, Finnland und nun eben auch in Österreich.

Wie sich das Alongshan-Virus äußert

Die Virusvariante hat jedenfalls noch viel Forschungsbedarf. In China sei sie mit Fieber und FSME-ähnlichen Symptomen in Zusammenhang gebracht worden. In Europa sei es bisher unklar, ob die hier zirkulierende Varianten „beim Menschen überhaupt Erkrankungen auslösen“, so Aberle. Weitere Studien seien demnach notwendig, um die gesundheitliche Relevanz und die Verbreitung des ALSV zu klären. Seitens der MedUni fordert man nun jedenfalls, dass angesichts der anhaltenden Zirkulation das Alongshan-Virus in Überwachungsprogramme für von Zecken übertragene Erreger und in die diagnostische Abklärung von Erkrankungen nach Zeckenstich einbezogen werden soll.