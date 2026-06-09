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Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen TEDi in Außenansicht.
Bei TEDi wird aktuell eine Heißluftfritteuse zurückgerufen.
Österreich
09/06/2026
Heißluftfritteuse

TEDi-Rückruf: Produkt 16 Monate lang verkauft, jetzt gibt’s Geld zurück

Bei TEDi wird aktuell eine Heißluftfritteuse zurückgerufen. Grund dafür sind "Abweichungen von unseren Qualitätsanforderungen", wie der bekannte Diskonter erklärt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(120 Wörter)
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Die Abweichungen der Qualitätsanforderungen würden die Temperaturregelung sowie die interne Verkabelung betreffen. „Es besteht Brand- und Verletzungsgefahr. Als Vorsichtsmaßnahme wird von einer weiteren Verwendung des Geräts abgeraten“, so TEDi weiter. Betroffen ist das Produkt der Marke „Elta“ mit der Modell-Nummer „AF-3202“.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine Heißluftfritteuse.
©TEDi Warenhandels GmbH
Diese Heißluftfritteuse wird bei TEDi nun zurückgerufen.

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TEDi-Rückruf von Heißluftfritteuse: Was du jetzt machen kannst

Die Heißluftfritteuse war vom 4. Februar 2025 bis 3. Juni 2026 im Verkauf. Sie kann nun entweder gegen die Erstattung des Verkaufspreises von 30 Euro oder per Umtausch gegen einen anderen Artikel zurückgebracht werden. Sollte man noch Fragen haben, soll man sich laut TEDi an die eigene Telefonnummer +49 231 555770 oder per Mail an info@tedi.com wenden.

Dieses Produkt wird bei TEDi aktuell zurückgerufen:

  • Produkt: Heißluftfritteuse
  • Marke: Elta
  • Modell: AF-3202
  • Artikelnummer: 594060071310000003000
  • Verkäufer: TEDi
  • im Verkauf: von 4. Februar 2025 bis 3. Juni 2026
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