Bei TEDi wird aktuell eine Heißluftfritteuse zurückgerufen. Grund dafür sind "Abweichungen von unseren Qualitätsanforderungen", wie der bekannte Diskonter erklärt.

Die Abweichungen der Qualitätsanforderungen würden die Temperaturregelung sowie die interne Verkabelung betreffen. „Es besteht Brand- und Verletzungsgefahr. Als Vorsichtsmaßnahme wird von einer weiteren Verwendung des Geräts abgeraten“, so TEDi weiter. Betroffen ist das Produkt der Marke „Elta“ mit der Modell-Nummer „AF-3202“.

©TEDi Warenhandels GmbH Diese Heißluftfritteuse wird bei TEDi nun zurückgerufen.

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TEDi-Rückruf von Heißluftfritteuse: Was du jetzt machen kannst

Die Heißluftfritteuse war vom 4. Februar 2025 bis 3. Juni 2026 im Verkauf. Sie kann nun entweder gegen die Erstattung des Verkaufspreises von 30 Euro oder per Umtausch gegen einen anderen Artikel zurückgebracht werden. Sollte man noch Fragen haben, soll man sich laut TEDi an die eigene Telefonnummer +49 231 555770 oder per Mail an info@tedi.com wenden.