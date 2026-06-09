Vier Jahre Haft: Gesuchter 23-Jähriger in Braunau geschnappt

Ein Hinweis über das Bundeskriminalamt brachte die Fahnder des Landeskriminalamtes Oberösterreich auf die Spur eines gesuchten Mannes. Am 4. Juni 2026 langte die Information ein, dass sich ein 23-jähriger Ungar möglicherweise in Oberösterreich aufhalten könnte. Konkret ging es um seinen möglichen Aufenthalt im Bezirk Braunau. Der Mann wurde laut Landespolizeidirektion Oberösterreich in Ungarn gesucht. Das Gericht in Zalaegerszeg hatte ihn wegen mehrerer Eigentumsdelikte verurteilt. In zwei Urteilen wurde eine Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren und zwei Monaten ausgesprochen.

Festnahme in Braunau

Am Montag, dem 8. Juni 2026, konnte der Gesuchte schließlich im Bezirk Braunau lokalisiert werden. Kurz darauf wurde er festgenommen. Damit endete die Fahndung nach dem 23-Jährigen in Oberösterreich. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis wurde der Mann in die Justizanstalt Ried im Innkreis gebracht. Dort befindet er sich nun in Auslieferungshaft. Die Landespolizeidirektion Oberösterreich bestätigt dazu: „Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis wurde er in die Justizanstalt Ried im Innkreis überstellt und befindet sich dort in Auslieferungshaft“.