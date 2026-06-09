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/ ©BMI/Maria Rennhofer-Elbe
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Festnahme.
Im Bezirk Braunau wurde ein 23-jähriger Ungar festgenommen. Er befindet sich nun in Auslieferungshaft.
Braunau
09/06/2026
Festnahme erfolgte

Vier Jahre Haft: Gesuchter 23-Jähriger in Braunau geschnappt

Im Bezirk Braunau klickten am 8. Juni die Handschellen: Ein 23-jähriger Ungar, der wegen Eigentumsdelikten gesucht wurde, sitzt nun in Auslieferungshaft.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(181 Wörter)
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Ein Hinweis über das Bundeskriminalamt brachte die Fahnder des Landeskriminalamtes Oberösterreich auf die Spur eines gesuchten Mannes. Am 4. Juni 2026 langte die Information ein, dass sich ein 23-jähriger Ungar möglicherweise in Oberösterreich aufhalten könnte. Konkret ging es um seinen möglichen Aufenthalt im Bezirk Braunau. Der Mann wurde laut Landespolizeidirektion Oberösterreich in Ungarn gesucht. Das Gericht in Zalaegerszeg hatte ihn wegen mehrerer Eigentumsdelikte verurteilt. In zwei Urteilen wurde eine Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren und zwei Monaten ausgesprochen.

Festnahme in Braunau

Am Montag, dem 8. Juni 2026, konnte der Gesuchte schließlich im Bezirk Braunau lokalisiert werden. Kurz darauf wurde er festgenommen. Damit endete die Fahndung nach dem 23-Jährigen in Oberösterreich. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis wurde der Mann in die Justizanstalt Ried im Innkreis gebracht. Dort befindet er sich nun in Auslieferungshaft. Die Landespolizeidirektion Oberösterreich bestätigt dazu: „Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis wurde er in die Justizanstalt Ried im Innkreis überstellt und befindet sich dort in Auslieferungshaft“.

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