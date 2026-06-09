Kassenarzt gesucht? Oft bleibt die Tür verschlossen

Eine aktuelle Studie zeigt, dass viele Kassenärzte keine neuen Patienten mehr aufnehmen. Besonders betroffen sind die Fachrichtungen Dermatologie und Gynäkologie.

Das Thema lange Wartezeiten wenn es um Arzttermine geht ist längst nicht neu. Doch jetzt zeigt eine aktuelle Studie von krankenversichern.at, dass vor allem der Zugang zu Kassenärzten immer schwieriger wird. Im Durchschnitt nimmt etwa rund jede dritte Kassenordination keine neuen Patienten mehr auf (31,8 Prozent). Grundlage der Studie sind 1.112 verifizierte Rückmeldungen von Kassenärzten aus ganz Österreich. Der Fokus lag dabei auf Routine- und Vorsorgeterminen. Besonders betroffen sind vorsorgeintensive Fachrichtungen wie Dermatologie und Gynäkologie.

©krankenversichern.at Repräsentative Studie unter 1.112 Kassenärzten – Spitzenwerte bei Haut- und Frauenärzten, wo 2 von 3 keine neuen Patienten mehr aufnehmen. Studie: Rund jeder dritte Kassenarzt hat Aufnahmestopp – bei Haut- und Frauenärzten 2 von 3.

Aufnahmestopp bei Ärzten

Aktuell sind es etwa zwei von drei Haut- und Frauenärzten die keine neuen Patienten mehr nehmen. Der Aufnahmestopp ist dabei aber kein Randphänomen einzelner Fächer, sondern zieht sich durch das gesamte niedergelassene Kassensystem – nur das Ausmaß unterscheidet sich eindeutig. Selbst bei Hausärzten, wo die Chancen auf einen Termin noch am besten sind, nimmt mehr als jede dritte Ordination (36,7 Prozent) keine neuen Patienten mehr auf. Bei Fachärzten ist die Situation oft noch deutlich schwieriger.

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Dermatologen und Gynäkologen am stärksten betroffen

Am stärksten betroffen sind Dermatologen (65,9 Prozent) und Gynäkologen (65,2 Prozent). Dort nehmen rund zwei von drei Kassenpraxen keine neuen Patienten mehr auf. Wer einen neuen Haut- oder Frauenarzt sucht, hat deshalb oft schon bei der Terminvergabe Probleme. Bei HNO-Ärzten (36,9 Prozent), Psychiatern (33,3 Prozent) und Orthopäden (32,4 Prozent) nimmt etwa jede dritte Ordination keine neuen Patienten mehr auf. Am besten stehen die Chancen noch bei Radiologen (14,9 Prozent), Neurologen (23,9 Prozent) sowie Kinderärzten und Pulmologen (je 25,3 Prozent). Doch selbst dort hat jede vierte bis siebte Ordination einen Aufnahmestopp für neue Patienten.

„Für Patienten heißt das: längere Wege, längeres Warten“

Bei allen 14 untersuchten Fachrichtungen liegt der Durchschnitt bei 31,8 Prozent. Das bedeutet: In der typischen Fachrichtung nimmt rund jede dritte Kassenpraxis keine neuen Patienten mehr auf. „Wenn in der typischen Fachrichtung rund jede dritte Kassenpraxis keine neuen Patienten mehr aufnimmt und in manchen Fächern sogar zwei von drei, dann reden wir nicht über Einzelfälle, sondern über ein strukturelles Kapazitätsproblem. Für Patienten heißt das: längere Wege, längeres Warten – oder der Schritt zur privaten Versorgung beim Wahlarzt“, fasst Sebastian Arthofer, COO von krankenversichern.at, zusammen.

Überlastung der Ärzte

Doch wieso ist das eigentlich so? Das liegt laut der Aussendung nicht am Unwillen der Ärzte, sondern schlichtweg an Überlastung. Der strukturelle Druck komme dabei aus drei Richtungen. Viele Ordinationen begrenzen ihre Patientenzahl bewusst, um die Behandlungsqualität zu sichern. Wer mehr Patienten annimmt, als sich seriös versorgen lassen, riskiert genau diese Qualität.

Hohe Nachfrage – sinkendes Angebot

Gleichzeitig steigt aber auch die Nachfrage. Eine alternde Gesellschaft bringt immer mehr und oft auch komplexere Behandlungsfälle mit sich, die in derselben Ordinationszeit kaum noch Platz finden. Zudem wird das Angebot immer kleiner. Nicht alle Kassenstellen können besetzt werden und viele Ärzte wechseln in den Wahlarztbereich. Dadurch gibt es immer weniger Kassenpraxen, die den steigenden Andrang bewältigen können. „Niemand sollte erst bei der Terminsuche merken, dass die Tür für neue Patient:innen zu ist. Genau deshalb haben wir diese Studie gemacht: Menschen in Österreich sollen wissen, woran sie sind – und welche Wege ihnen offenstehen“ resümiert Arthofer.