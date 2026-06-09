Sozialbetrug: Schaden von 158 Millionen Euro aufgedeckt

Die Behörden gehen verstärkt gegen Sozialbetrug vor. Dafür wurde eine eigene Task Force eingerichtet, die aktuell eine Aufklärungsquote von 99,6 Prozent erreicht.

In den vergangenen Jahren wurde bundesweit ein Schwerpunkt auf die Bekämpfung von Sozialleistungsbetrug gelegt. Vor allem durch die Zusammenarbeit verschiedener Institutionen wie dem Arbeitsmarktservice (AMS) oder der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) konnte die Aufklärung von Sozialbetrug weiter verbessert werden.

Task Force für Sozialbetrug

Gegründet wurde dafür die Task Force „SOLBE“. Dadurch konnte bereits ein Gesamtschaden von rund 158 Millionen Euro aufgedeckt werden. Möglich wurde das vor allem durch aufwendige Ermittlungsarbeit, eine enge Koordination und die Zusammenarbeit über Ressort- und Landesgrenzen hinweg.

Aufklärungsquote liegt aktuell bei 99,6 Prozent

Auch die Entwicklung bei den Anzeigen zeigt, dass die Aufklärung von Sozialbetrug zunimmt. Während es im Jahr 2016 noch 472 Anzeigen gab, waren es 2025 bereits 6.062 Fälle. Das ist vor allem auf die Ausbildung von speziell geschulten Ermittlern in diesem Bereich zurückzuführen. Sozialleistungsbetrug gehört zu den sogenannten Kontrolldelikten. Das bedeutet: Je mehr kontrolliert wird, desto mehr Fälle werden entdeckt und aufgeklärt. Die Aufklärungsquote liegt aktuell bei 99,6 Prozent.

Die meisten Anzeigen stammen aus Wien

Besonders viele Fälle wurden 2025 in Wien registriert. Rund 43 Prozent aller Anzeigen entfielen auf die Bundeshauptstadt – insgesamt waren das 2.625 Fälle. Insgesamt wurden im Jahr 2025 6.191 Tatverdächtige erfasst. Davon waren 74,5 Prozent Fremde und 25,5 Prozent Inländer. Zu den häufigsten Herkunftsländern zählen neben Österreich die Ukraine (1.049 Personen), Syrien (737), Serbien (499) und Afghanistan (343). Der Anteil der Asylwerber lag bei 711 Personen und damit bei rund elf Prozent der erfassten Tatverdächtigen. Laut den Verantwortlichen zeigt das, dass die strengen Kontrollen in der Grundversorgung wirken.