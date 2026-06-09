Polizist stirbt bei Motorradtraining: „Trifft uns mitten ins Herz“

Ein routinemäßiges Fahrtechniktraining endete am Montag in Hörsching (Oberösterreich) in einer Tragödie. Ein 54-jähriger Polizist verlor bei einer Übung auf dem Kasernengelände des Bundesheeres sein Leben.

Was als reguläres Motorrad-Fahrtechniktraining der Polizei begann, nahm am 8. Juni 2026 eine dramatische Wendung. Auf dem Gelände der Kaserne des Österreichischen Bundesheeres in Hörsching (Bezirk Linz-Land) kam es während einer Übung zu einem folgenschweren Unfall. Nach ersten Informationen überschlug sich ein 54-jähriger Polizeibeamter bei der Beübung eines Bremsvorganges mit seinem Motorrad. Die genauen Umstände des Unfalls sind Gegenstand weiterer Erhebungen.

Sofortige Hilfe kam zu spät

Unmittelbar nach dem Unfall wurden Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet. Trotz des raschen Eingreifens der anwesenden Kräfte konnten die schweren Verletzungen des Beamten jedoch nicht überwunden werden. Der 54-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Der tragische Vorfall überschattet nicht nur das Training selbst, sondern hinterlässt auch tiefe Betroffenheit bei Kolleginnen und Kollegen.

Tiefe Trauer innerhalb der Polizei

Im Rahmen einer Trauerminute bei einer internen Veranstaltung in der Landespolizeidirektion Oberösterreich zeigte sich Landespolizeidirektor Andreas Pilsl tief erschüttert über das Geschehen. „Dieser tragische Unfall trifft uns mitten ins Herz und macht mich fassungslos. Mein Mitgefühl gilt der Familie und den Freunden unseres Kollegen. Ich wünsche ihnen viel Kraft in diesen schweren Stunden“, erklärte Pilsl.