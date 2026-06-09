15-Jähriger tot: Für jungen Mopedfahrer kommt jede Hilfe zu spät

Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am Dienstag in Rainbach (Bezirk Freistadt) in Oberösterreich ereignet. Ein 15-jähriger Mopedlenker wurde im Baustellenbereich von einem zurücksetzenden LKW erfasst und tödlich verletzt.

Zu dem tödlichen Unfall kam es am Dienstag gegen 13.15 Uhr auf der Labacher Straße im Gemeindegebiet von Rainbach. Ein 24-jähriger LKW-Lenker war im Bereich einer Baustelle in Fahrtrichtung Rainbach unterwegs. Vor ihm befand sich ein weiteres Baustellenfahrzeug, weshalb der Fahrer sein Fahrzeug zurücksetzte, eine Situation, die sich als folgenschwer herausstellen sollte.

Mopedfahrer übersehen

Zeitgleich fuhr ein 15-jähriger Jugendlicher mit seinem Moped auf der Labacher Straße in Richtung Rainbach. Beim Rückwärtsfahren übersah der LKW-Lenker den nachkommenden Mopedfahrer. Der Jugendliche wurde vom Fahrzeug erfasst und mehrere Meter mitgeschleift, bevor der Lenker den Unfall bemerkte und sofort anhielt. Unmittelbar nach dem Vorfall reagierte der 24-jährige Lenker und zog den Mopedfahrer unter dem LKW hervor. Er begann umgehend mit Reanimationsmaßnahmen. Kurz darauf trafen das Rote Kreuz Freistadt, das Notarzteinsatzfahrzeug (NEF Freistadt) sowie der Notarzthubschrauber C10 am Unfallort ein und setzten die medizinische Versorgung fort.

Trotz Reanimation verstorben

Trotz der schnellen und intensiven Rettungsmaßnahmen konnte das Leben des 15-Jährigen nicht mehr gerettet werden. Der Jugendliche verstarb noch an der Unfallstelle an den Folgen seiner schweren Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen