Wann es am Mittwoch wo in Österreich regnet

Eine ausgedehnte Störungszone bestimmt derzeit das Wettergeschehen in Österreich. Besonders im Westen bleibt es am Mittwoch unbeständig, im Tagesverlauf greift der Regen aber weiter aus.

Eine großräumige Störungszone liegt quer über Österreich und sorgt vielerorts für dichte Bewölkung und wiederkehrende Niederschläge. Der Schwerpunkt der Regenaktivität liegt dabei zunächst in der westlichen Landeshälfte, prognostiziert die GeoSphere Austria. Während es im äußersten Osten und Südosten vorerst nur vereinzelt regnet, dominieren auch dort dichte Wolken. Nur zwischendurch sind kurze Auflockerungen möglich.

Regen breitet sich im Tagesverlauf aus

Im Laufe des Nachmittags und Abends verlagern sich die Regenschauer zunehmend Richtung Osten. Spätestens in der Nacht erreichen die Niederschläge schließlich auch die östlichsten Landesteile. Damit setzt sich das unbeständige Wetter österreichweit durch, wenn auch zeitlich gestaffelt. Begleitet wird die Wetterlage von einem insgesamt schwachen bis mäßigen Wind. Im Osten sowie in höheren Lagen kann er zeitweise auch lebhaft aus nordwestlicher Richtung auffrischen.

Temperaturen bleiben gedämpft

Die Temperaturen bewegen sich insgesamt auf einem eher gemäßigten Niveau. Am Morgen werden 9 bis 17 Grad erreicht, die Tageshöchstwerte liegen meist zwischen 14 und 20 Grad. Lediglich im Osten und Südosten kann es vorübergehend noch etwas milder bleiben, mit Höchstwerten zwischen 20 und 24 Grad.