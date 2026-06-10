Nova Rock, Pride Parade und Dolomitenradrundfahrt sorgen für Stau-Wochenende

Von Donnerstag, 11. Juni, bis Sonntag, 14. Juni, wird es rund um Nickelsdorf (Burgenland) voll. Auf den Pannonia Fields steigt zum 19. Mal das Nova Rock Festival, erwartet werden rund 220.000 Gäste. Viele reisen mit dem Auto an, deshalb rechnet der ARBÖ mit langen Verzögerungen. Besonders kritisch wird es erfahrungsgemäß schon am Mittwoch, 10. Juni, auf der Ostautobahn (A4), vor allem bei der Abfahrt Nickelsdorf. Auch auf der Budapester Straße (B10), im Bereich Mönchhof und auf den Zufahrten rund um Nickelsdorf kann es sich stauen. Wer hinfährt, sollte sich rechtzeitig einordnen, vor den Abfahrten nicht plötzlich die Spur wechseln und den Anweisungen von Polizei, Securities und Lotsendiensten folgen.

Rückreise einplanen

Auch nach dem Festival kann es zäh werden. Vor allem in der Nacht von Sonntag auf Montag und am Montagvormittag sind Verzögerungen auf der A4, der B10 und bei den Festivalparkplätzen wahrscheinlich. Wer jemanden bringt oder abholt, sollte die vorgesehenen Bring- und Abholzonen oder Shuttleangebote nutzen. Als Alternative nennt der ARBÖ Busshuttles aus Wien, die Bahn bis Nickelsdorf und Shuttlebusse zum Festivalgelände. Die ÖBB bieten von Mittwoch, 10. Juni, bis Montag, 15. Juni, Verbindungen an. Auch Busshuttles von Wien, aus dem Burgenland und vom Bahnhof Nickelsdorf zum Festivalgelände und retour sind vorgesehen.

Pride Parade in Wien

Am Samstag, 13. Juni, zieht die Regenbogenparade zum 30. Mal über die Wiener Ringstraße. Ab 9.30 Uhr sammeln sich die Gruppen zwischen Rathausplatz, Burgtheater und Franz-Josefs-Kai, Start ist um 12 Uhr. Die Route führt entgegen der Fahrtrichtung über den Ring und den Franz-Josefs-Kai zurück Richtung Rathausplatz. Erwartet werden rund 300.000 Teilnehmer und Besucher. Bereits ab etwa 8 Uhr wird der Ring zwischen Oper und Franz-Josefs-Kai gesperrt, später sind weitere Ring-Abschnitte und der Franz-Josefs-Kai zeitweise nicht befahrbar. Auch Öffis nahe Ring und Innenstadt können kurzgeführt, umgeleitet oder zeitweise eingestellt werden.

Radrennen im Süden Österreichs

Am Sonntag, 14. Juni, stehen Lienz, Osttirol und Oberkärnten im Zeichen der 38. Dolomitenradrundfahrt und des 11. SuperGiroDolomiti. Der SuperGiro startet um 6.30 Uhr bei der RGO Arena in Lienz und führt über 218 Kilometer sowie 5.060 Höhenmeter. Die klassische Dolomitenradrundfahrt startet um 9.30 Uhr und führt über 112 Kilometer sowie 1.870 Höhenmeter rund um die Lienzer Dolomiten. Rund 1.400 Teilnehmer werden erwartet. Betroffen sind vor allem die Drautal Straße (B100), die Plöckenpass Straße (B110) und die Gailtal Straße (B111) rund um Oberdrauburg, Kötschach-Mauthen, Plöckenpass und Lesachtal. Der ARBÖ rät, nicht notwendige Fahrten dort während der Sperrzeiten zu vermeiden und am Vormittag mehr Zeit einzuplanen. „Wer zu einem der Großevents unterwegs ist, sollte sich rechtzeitig über Sperren und Zufahrten informieren, ausreichend Zeit einplanen und nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel oder Shuttleangebote nutzen“, so der ARBÖ-Informationsdienst.