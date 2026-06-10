Polizei schreibt Plätze für Spitzensport neu aus

In Österreich bekommen Spitzensportler wieder die Chance auf eine Karriere bei der Polizei. Das Innenministerium schreibt 2026 neue Plätze im Spitzensportkader aus - auch Para-Athleten sind dabei.

2026 wird die Aufnahme in den Polizei-Spitzensportkader neu ausgeschrieben. Damit sollen weitere Talente Zugang zum Fördersystem des Innenministeriums bekommen. Das Ziel: Auswahlverfahren und Ausbildungsbeginn sollen noch heuer umgesetzt werden. Wer aufgenommen wird, kann Spitzensport und Berufsausbildung miteinander verbinden. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) betont dabei auch die Bedeutung des Para-Sports: „Durch die Ausbildungsplätze für den Spitzensport leistet das Innenministerium einen wichtigen Beitrag zur Sportförderung in Österreich. Der Para Sport ist dabei in den letzten Jahren zu einem wichtigen Teil des BMI-Spitzensports geworden“.

©LPD Stmk/Huber Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) betont die Bedeutung der Spitzensportförderung – auch im Para-Sport.

Sport und Beruf

Das Fördermodell verbindet die Ausbildung im Polizei- und Verwaltungsdienst mit professionellem Spitzensport. Für die Athletinnen und Athleten bedeutet das: Sie können weiter trainieren und Wettkämpfe bestreiten, bekommen aber gleichzeitig eine berufliche Grundlage. Das soll während der aktiven Karriere finanzielle und soziale Sicherheit geben. Auch nach der sportlichen Laufbahn sollen sich dadurch langfristige Karrierechancen ergeben. Die polizeiliche Grundausbildung muss innerhalb von 60 Monaten positiv abgeschlossen werden. Danach besteht ein Anspruch auf Übernahme in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis als Exekutivbedienstete oder Exekutivbediensteter.

Wer Chancen hat

Aufgenommen werden sollen Personen, die international bedeutende Erfolge erzielen. Sie müssen sich an der Weltspitze positionieren und als vorbildliche Repräsentantinnen und Repräsentanten der Polizei auftreten. Vor der Aufnahme gibt es eine offizielle Ausschreibung. Alle Bewerberinnen und Bewerber müssen die Aufnahmevoraussetzungen erfüllen. Ob jemand sportlich geeignet ist, beurteilt die Spitzensportkommission. Sie gibt eine begründete Empfehlung ab. Wer im Fördersystem bleiben will, muss weiter internationale Höchstleistungen bringen. Dazu kommen eine klare Trainings- und Wettkampfplanung sowie die Einhaltung ethischer, sportlicher und polizeilicher Grundwerte.

Para-Sport dabei

Das Innenministerium fördert auch Athletinnen und Athleten mit Behinderungen. Damit sollen gleiche Rahmenbedingungen und Entwicklungschancen geschaffen werden. Die Para-Spitzensportförderung stellt Behindertensportlerinnen und -sportler mit Regelsportlerinnen und Regelsportlern gleich. Derzeit werden drei Para-Athleten vom BMI unterstützt: Veronika Aigner im Para-Ski Alpin, Christopher Krämer im Gehörlosen-Tischtennis und Cornelia Wibmer im Para-Cycling. Die neue Ausschreibung soll nun weiteren Talenten den Weg in dieses Fördersystem öffnen.