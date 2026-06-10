Vater, Mutter, Babys: Katzenfamilie einfach abgegeben

In Salzburg wurde aus zwei unkastrierten Katzen eine ganze Familie. Jetzt sitzen Vater, Mutter und drei Babys bei der Pfotenhilfe, weil ihre Halterin mit ihnen überfordert war.

Eine junge Frau aus Salzburg nahm Katzen vom Bauernhof auf, ignorierte die Kastrationspflicht - jetzt muss die Pfotenhilfe eine ganze Katzenfamilie versorgen.

Eine junge Frau aus Salzburg nahm Katzen vom Bauernhof auf, ignorierte die Kastrationspflicht - jetzt muss die Pfotenhilfe eine ganze Katzenfamilie versorgen.

Eine ganze Katzenfamilie braucht jetzt Hilfe: Vater, Mutter und drei Babys wurden kürzlich beim Tierschutzhof Pfotenhilfe aufgenommen. Die Anfrage dazu kam aus der Stadt Salzburg. Dort war eine junge Frau mit den Tieren zeitlich und finanziell überfordert. „Wir staunten nicht schlecht, als wir kürzlich eine Anfrage aus der Stadt Salzburg bekamen, ob wir eine ganze Katzenfamilie – Vater, Mutter und drei Babys – aufnehmen können“, sagt Johanna Stadler, Geschäftsführerin des Tierschutzhofs Pfotenhilfe.

Pflicht ignoriert

Die junge Frau hatte die Elterntiere laut Pfotenhilfe als Babys von einem Bauernhof bekommen. Die Kastrationspflicht wurde ignoriert. Dadurch kam es zu Nachwuchs. „Das Problem beginnt schon bei der Übernahme der Katzen von einem Bauernhof, wo sich die Tiere mit hoher Wahrscheinlichkeit illegal vermehrt haben, da in Österreich nur Züchter mit speziellen Auflagen von der Kastrationspflicht ausgenommen sind. Wären die Katzen in einem Tierheim adoptiert worden, hätte eine entsprechende Aufklärung stattgefunden und es wäre nicht zu einer weiteren Vermehrung gekommen“, so Stadler weiter.

©PFOTENHILFE | Die Katzenbabys werden bei der Pfotenhilfe betreut, dort bekommen sie jetzt die Hilfe, die sie brauchen.

Hoher Aufwand

Für die fünf Katzen bedeutet die Aufnahme beim Tierschutzhof jetzt Versorgung und Sicherheit. Die Pfotenhilfe kümmert sich um Kastrationen, Impfungen, Parasitenbehandlungen sowie Chip samt Registrierung. Doch der Fall steht nicht allein da. Seit dem Frühjahr musste die Pfotenhilfe bereits dutzende Kätzchenwaisen aufnehmen und mit dem Flascherl aufziehen. Für die Tierschützer ist jeder dieser Fälle auch eine Folge von fehlender Vorsorge.

Kaum Kontrolle

Die Kastrationspflicht gilt seit Inkrafttreten des Bundestierschutzgesetzes vor über 21 Jahren. Laut Pfotenhilfe wird sie aber noch immer viel zu oft ignoriert. Kontrolliert wird meist nur nach konkreten Anzeigen. Oft sind die Tiere nicht zugänglich oder bereits verwildert. Dann müssen Tierschutzorganisationen sie mit Fallen sichern, damit sie überhaupt zum Tierarzt gebracht werden können.

Pfotenhilfe: „Unkastrierte Katzen melden“

Die Pfotenhilfe fordert daher mehr Aufmerksamkeit für unkastrierte Katzen. „Eine Kastrationspflicht, die nicht kontrolliert wird, ist ein zahnloser Papiertiger. Wir ersuchen daher, uns unkastrierte Katzen zu melden, damit wir die Behörden informieren und damit Nachwuchs verhindern können“, sagt Stadler. Meldungen können über das Kontaktformular auf www.pfotenhilfe.at übermittelt werden. Auf Wunsch werden sie auch anonymisiert an die Behörden weitergeleitet.