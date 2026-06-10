Doppelbudget: Wo Österreich jetzt den Sparstift ansetzt

Beim neuen Doppelbudget wird quer durch Österreich gespart. Bis 2028 geht es um fünf Milliarden Euro - betroffen sind unter anderem ORF, Familien, Pensionisten und Arbeitnehmer.

Das neue Doppelbudget bringt viele Sparmaßnahmen mit sich.

Das neue Doppelbudget bringt viele Sparmaßnahmen mit sich.

Die Bundesregierung hat am Mittwoch, dem 10. Juni, ihr Doppelbudget für 2027 und 2028 vorgestellt. Damit soll das Budgetdefizit weiter sinken. Insgesamt geht es bis 2028 um fünf Milliarden Euro, die eingespart, zusätzlich eingenommen oder für neue Maßnahmen freigemacht werden sollen. Rund 2,5 Milliarden Euro davon dienen dazu, das Defizit in Richtung der von der EU erlaubten Grenze von drei Prozent der Wirtschaftsleistung zu bringen. Weitere 2,5 Milliarden Euro sollen für neue Vorhaben eingeplant werden, etwa für die Senkung der Lohnnebenkosten ab 2028.

©Parlamentsdirektion/Thomas Topf Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) präsentierte das Doppelbudget für 2027 und 2028.

ORF stark betroffen

Ein großer Punkt im Budget betrifft den ORF. Laut Strategiebericht soll eine bisherige Zahlung des Bundes wegfallen. Dabei geht es um die Abgeltung für den entfallenen Vorsteuerabzug nach der Umstellung auf den ORF-Beitrag. Für den ORF bedeutet das laut Bericht ein Minus von 93 Millionen Euro pro Jahr. Gleichzeitig bleibt der ORF-Beitrag als Haushaltsabgabe von 15,30 Euro bis 2029 eingefroren.

Klage möglich

ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher hatte bereits vor den Folgen gewarnt. Laut Standard sieht sie die geplante Kürzung als schweren Eingriff in die Finanzierung des Senders. Im ORF wird deshalb auch eine Klage geprüft. Thurnher verwies laut Bericht auf juristische Einschätzungen, wonach eine so rasche Streichung problematisch sein könnte. Der ORF müsse seinen öffentlich-rechtlichen Auftrag dauerhaft erfüllen können.

Auch Programm im Blick

Schon vor den neuen Plänen musste der ORF sparen. Laut Thurnher werden derzeit Reserven aufgelöst und mögliche Änderungen im Programm geprüft. Kolportiert wurde, dass etwa Quizshows stärker betroffen sein könnten. Gleichzeitig will die ORF-Chefin festlegen, welche Bereiche für den Sender unverzichtbar sind. Damit steht nicht nur die Finanzierung, sondern auch das künftige Angebot im Raum.

Viele weitere Einschnitte

Das Doppelbudget betrifft aber nicht nur den ORF. Bei Familienleistungen ist keine Erhöhung vorgesehen, auch bei Pensionen wird in den kommenden beiden Jahren gespart. Für Beschäftigte mit geringem Einkommen soll künftig der volle Beitrag zur Arbeitslosenversicherung fällig werden. Die Geräte-Retter-Prämie soll auslaufen, Geldstrafen bei deutlichen Tempoüberschreitungen sollen steigen. Auch die Parteienförderung wird nicht erhöht.