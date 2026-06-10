Archive und Museen schützen Salzburgs Kulturgut künftig gemeinsam

In Salzburg bündeln Archive, Bibliotheken und Museen ihre Kräfte: Eine gemeinsame Deklaration soll Kulturgüter besser schützen - auch dann, wenn es zu Schäden oder Notlagen kommt.

Salzburgs Archive, Bibliotheken und Museen setzen ein gemeinsames Zeichen für den Schutz des kulturellen Erbes. Mit der „Salzburger Deklaration der Archive, Bibliotheken und Museen zur Sicherung des Kulturguts in den jeweiligen Institutionen“ bekennen sich mehrere Einrichtungen zu mehr Zusammenarbeit. Es geht um fachlichen Austausch, gegenseitige Unterstützung und Hilfe im Schadensfall. Bürgermeister Bernhard Auinger betont dazu: „Wenn Archive, Bibliotheken und Museen ihre Kräfte bündeln, sichern sie weit mehr als Bestände – sie bewahren das Gedächtnis unserer Stadt. Die Salzburger Deklaration stärkt dieses gemeinsame Verantwortungsbewusstsein und zeigt, wie wichtig verlässliche Partnerschaften für den Schutz unseres Kulturerbes sind“.

Schutz im Notfall

Unterzeichnet wurde die Deklaration vom Stadtarchiv Salzburg am Dienstag, 9. Juni 2026, um 13 Uhr im Archiv der Erzdiözese Salzburg am Kapitelplatz 3. Der Termin fand im Rahmen der Tage der Archive statt. Diese laufen heuer von 8. bis 12. Juni unter dem Motto „kunst*voll“. Stadtarchiv-Leiterin Sabine Veits-Falk erklärt, warum die Zusammenarbeit wichtig ist: „Die Deklaration ist nicht nur ein gemeinsames Bekenntnis der unterzeichnenden Institutionen, mit großem Verantwortungsbewusstsein und Engagement das kulturelle Erbe der Stadt zu pflegen und zu schützen, sondern es ist sehr beruhigend zu wissen, dass wir uns im Fall einer Katastrophe oder Notlage gegenseitig bei der Bewahrung unserer Kulturgüter unterstützen.“

Salzburgs Gedächtnis

In den beteiligten Einrichtungen werden viele Stücke aufbewahrt, die für Salzburgs Geschichte wichtig sind. Dazu zählen Urkunden, Handschriften, Bücher, Fotos, Kunstwerke, Verwaltungsunterlagen und weitere Quellen. Sie zeigen, wie sich Stadt und Land Salzburg entwickelt haben. Mit der Deklaration wollen die Einrichtungen ihre Zusammenarbeit weiter vertiefen. Im Mittelpunkt stehen Vorbeugung, Austausch und Hilfe. Konkret geht es etwa darum, Schäden zu vermeiden, Wissen weiterzugeben, Erfahrungen zu teilen und Vorsorgeregelungen zu verbessern.

Breites Bündnis

An der „Salzburger Deklaration“ beteiligen sich die Erzabtei St. Peter, das Archiv der Erzdiözese Salzburg, das Archiv der Universität Mozarteum, das Dommuseum Salzburg, das Salzburg Museum, das Salzburger Landesarchiv, das Stadtarchiv Salzburg sowie das Universitätsarchiv Salzburg. Ein erster Unterzeichnungstermin fand bereits am 22. Mai statt. Mit der Unterzeichnung durch das Stadtarchiv am 9. Juni wurde das gemeinsame Bekenntnis im Rahmen der Tage der Archive noch einmal sichtbar gemacht.

Blick ins Archiv

Die Tage der Archive geben von 8. bis 12. Juni 2026 Einblicke in Bestände, Depots und Arbeitsweisen. Besucherinnen und Besucher können Führungen, Workshops, Ausstellungen und Präsentationen erleben. Im Mittelpunkt steht heuer die Frage, wie kunstvoll historische Dokumente, Bücher, Urkunden und Alltagsobjekte gestaltet wurden. Gleichzeitig zeigen die Archive, welche Geschichten diese Stücke über Salzburg erzählen.