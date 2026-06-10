79-Jähriger gerät auf Gegenfahrbahn: Drei Verletzte

Auf der B3 Donau Bundesstraße in Luftenberg kam es am späten Donnerstagnachmittag zu einem schweren Unfall. Zwei Autos krachten frontal zusammen, drei Personen wurden verletzt.

Am späten Dienstagnachmittag, dem 9. Juli 2026, kam es im Gemeindegebiet von Luftenberg im Bezirk Perg (Oberösterreich) zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Der Unfall passierte auf der B3 Donau Bundesstraße. Ein 45-Jähriger aus dem Bezirk Perg war gegen 16 Uhr mit seinem Auto in Fahrtrichtung Linz unterwegs. Am Beifahrersitz saß seine Lebensgefährtin.

Auf Gegenfahrbahn geraten

Zur selben Zeit fuhr ein 79-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Perg, mit seinem Pkw in die entgegengesetzte Richtung. Aus bislang nicht näher genannten Gründen geriet der Mann plötzlich auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur Frontalkollision mit dem Auto des 45-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurden laut Polizei drei Personen verletzt.

Feuerwehr befreite Lenker

Der 45-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn mit Bergewerkzeug aus dem Auto befreien. Anschließend wurde der Mann mit notärztlicher Begleitung ins Krankenhaus gebracht. Seine Lebensgefährtin sowie der 79-Jährige wurden mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert.