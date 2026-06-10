Frontalcrash im Waldgebiet: Fahrzeug geht sofort in Vollbrand auf

Ein schwerer Unfall in Neukirchen an der Enknach (Bezirk Braunau) hat am Dienstagnachmittag einen Fahrzeugbrand ausgelöst. Ein 54-jähriger Lenker wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht, die Polizei ermittelt.

Der 54-Jährige aus dem Bezirk Braunau war gegen 16.15 Uhr auf dem Güterweg Enknach von Ranshofen kommend unterwegs, als er im Bereich eines Waldstücks aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug prallte frontal gegen einen Baum. Der Lenker konnte sich noch selbstständig aus dem Auto befreien. Kurz nach dem Aufprall begann der Pkw jedoch zu brennen und stand wenig später in Vollbrand.

Feuerwehr verhindert Ausbreitung auf Wald

Ein zufällig vorbeikommender Radfahrer bemerkte den Unfall und alarmierte die Einsatzkräfte. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Dank des schnellen Eingreifens konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Waldstück verhindert werden.

Lenker verweigert Alkoholtest

Der 54-Jährige wurde nach dem Unfall von der Polizei zum Alkomattest aufgefordert, verweigerte diesen jedoch. In der Folge wurde ihm der Führerschein vorläufig abgenommen und er wird angezeigt. Nach der Erstversorgung am Unfallort brachte die Rettung den Mann mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.