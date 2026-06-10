Seit 30 Jahre: Wiener Schulprojekt hilft Kindern in Südafrika

Der Erste Wiener Landtagspräsident Christian Meidlinger reiste in die südafrikanische Provinz Gauteng. Anlass war das 30-jährige Bestehen des Masibambane College im Township Orange Farm, nahe Johannesburg. Die Schule wurde zwischen 1996 und 2007 mit Unterstützung der Stadt Wien errichtet und ausgebaut. Heute besuchen mehr als 1.200 Kinder und Jugendliche die Bildungseinrichtung – von der Volksschule bis zur Matura. Bei der Jubiläumsfeier hob Meidlinger die Bedeutung des Projekts hervor. „Die Stadt Wien ist sehr stolz, dass durch dieses Schulprojekt so vielen Kindern und ihren Familien Hoffnung und die Chance auf ein besseres Leben gegeben werden konnte. Mein Dank gilt der NGO ‚Education Africa‘, die das Projekt von Anfang an begleitet hat, sowie den vielen privaten Vereinen und Sponsoren, die den erfolgreichen Fortbestand sichern“, sagte er.

Austausch in Gauteng

Neben der Feier standen für Meidlinger auch mehrere Gespräche in Johannesburg auf dem Programm. Im Mittelpunkt stand dabei der Austausch mit Panyaza Lesufi, dem Landeshauptmann der Provinz Gauteng. Besonders groß war dort das Interesse am dualen Ausbildungssystem, wie es in Wien praktiziert wird. Begleitet wurde das Treffen von der österreichischen Botschafterin Romana Königsbrun und der stellvertretenden Wirtschaftsdelegierten Sabrina Fuchs. Auch die Landtagspräsidentin von Gauteng, Morakane Mosupyoe, empfing Meidlinger. Sie zeigte sich vom Wiener Ziel beeindruckt, bis 2040 klimaneutral zu werden, und möchte den Austausch dazu vertiefen.

©MD-EUI Wiener Landtagspräsident besucht Südafrika: Bildungspartnerschaft und Austausch auf höchster Ebene.

Wien als Vorbild

Auch in Johannesburg selbst war Wiener Wissen gefragt. Bürgermeister Dada Morero interessierte sich besonders für die Wiener Abfallwirtschaft und Müllverbrennung. „Wir können viel von Wien lernen!“, sagte er. Eine Besichtigung von Wiener Best-Practice-Modellen wurde in Aussicht gestellt. Ein weiterer Programmpunkt war ein Gespräch mit dem internationalen Sekretär des südafrikanischen Gewerkschaftsdachverbands COSATU. Dabei ging es um Arbeitnehmerrechte. Dazu kamen Besuche in zwei Vorschulen in den Townships Diepsloot und Orange Farm, die von Education Africa unterstützt werden.

Bildung als Schlüssel

Meidlinger zeigte sich von der Arbeit der Pädagoginnen und Pädagogen beeindruckt. Diese werden auch mit Unterstützung des Wiener Vereins „Friends of Education Africa in Vienna“ ausgebildet. Das Programm wurde von der österreichischen Botschaft in Pretoria organisiert. Südafrika gilt als Österreichs wichtigster Handelspartner in Afrika. Nach dem Besuch von Bundespräsident Alexander Van der Bellen im Juli 2025 wurde die Zusammenarbeit weiter intensiviert. Mit Meidlingers Besuch soll dieses positive Momentum nun auch auf Landes- und Stadtebene genutzt werden.