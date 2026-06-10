Mit präparierter Jacke: Polizei sucht diesen unbekannten Mann

In Aspang-Markt im Bezirk Neunkirchen soll ein unbekannter Mann Parfüms im Wert von mehr als 300 Euro gestohlen haben. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Täter soll am 4. Mai 2026 in einem Geschäft in Aspang-Markt (Niederösterreich) zugeschlagen haben. Der Verdacht: gewerbsmäßiger Diebstahl. Laut Landespolizeidirektion Niederösterreich soll der Mann mithilfe einer präparierten Jacke mehrere Parfüms gestohlen haben. Der Wert der gestohlenen Ware beläuft sich auf mehr als 300 Euro. Wie genau die präparierte Jacke eingesetzt wurde, geht aus der Aussendung nicht hervor. Klar ist aber: Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann gezielt vorgegangen sein könnte.

Lichtbild veröffentlicht

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurde nun ein Lichtbild des bislang unbekannten Täters veröffentlicht. Damit hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Das Foto stammt von der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Wer den Mann kennt oder Angaben zu dem Vorfall machen kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Aspang melden. Die Polizei ersucht um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 059133-3351.