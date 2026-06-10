Monatelang im Verkauf: Discounter ruft jetzt mehrere Badeartikel zurück

Wegen eines möglichen Erstickungsrisikos ruft TEDi mehrere Modelle von Strandbällen zurück, die zwischen Mitte März und Mitte Juni 2026 verkauft wurden. Kundinnen und Kunden können die Produkte in den Filialen zurückgeben.

Grund für den Rückruf ist laut Unternehmen die mögliche Bildung von Kleinteilen, die sich bei der Nutzung lösen können. Diese stellen insbesondere für Kinder ein Erstickungsrisiko dar.

Grund für den Rückruf ist laut Unternehmen die mögliche Bildung von Kleinteilen, die sich bei der Nutzung lösen können. Diese stellen insbesondere für Kinder ein Erstickungsrisiko dar.

Die TEDi Warenhandels GmbH hat einen Rückruf für verschiedene Strandbälle gestartet, die in den Filialen des Unternehmens verkauft wurden. Betroffen sind Modelle mit Flamingo-, Einhorn- und Krebs-Motiven, die ab 17. März 2026 erhältlich waren. Grund für den Rückruf ist laut Unternehmen die mögliche Bildung von Kleinteilen, die sich bei der Nutzung lösen können. Diese stellen insbesondere für Kinder ein Erstickungsrisiko dar.

Tedi-Rückruf: Diese Produkte sind betroffen

©Tedi Diese Produkte sind vom Tedi-Rückruf betroffen.

Konkret betroffen sind Strandbälle mit den Artikelnummern 991590012310000000300, 411510012310000000300 sowie 678670012310000000300.

Warnung: Von Verwendung der Produkte wird abgeraten

Von einer weiteren Verwendung der Produkte wird ausdrücklich abgeraten. Kundinnen und Kunden können die Strandbälle in jeder TEDi-Filiale zurückgeben und erhalten entweder den Kaufpreis von 3 Euro erstattet oder einen anderen Artikel im gleichen Wert. Das Unternehmen betont, den Rückruf im Rahmen der produktsicherheitsrechtlichen Eigenverantwortung durchzuführen. „Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung durch unser Unternehmen verursacht wurde“, heißt es abschließend.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.06.2026 um 18:24 Uhr aktualisiert