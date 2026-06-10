Lotto-Ziehung am 10. Juni: Diese Zahlen sind ein Vermögen wert

Am Sonntag knackte ein Österreicher den Jackpot und durfte sich über 5,5 Millionen Euro freuen. Am heutigen Mittwoch, 10. Juni, ging es bei der Ziehung um 400.000 Euro. Diese Zahlen wurden gezogen.

Welche Zahlen bei der Lottoziehung am 10. Juni gezogen wurden, liest du auf 5min.at

Welche Zahlen bei der Lottoziehung am 10. Juni gezogen wurden, liest du auf 5min.at

Fünfmal in Folge konnte kein Spielteilnehmer die sechs Richtigen vorweisen, daher lag bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, dem 7. Juni 2026, ein Jackpot in Höhe von 5,5 Millionen Euro im Topf. Ein Österreicher tippte die richtigen Zahlen durfte sich über den Geldregen freuen, 5 Minuten berichtete: 5,5 Millionen Euro gewonnen: Österreicher wird zu Lotto-Multimillionär. Nachdem der Fünffachjackpot geknackt wurde, warten am heutigen Mittwoch, 10. Juni nun 400.000 Euro auf einen glücklichen Gewinner.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, dem 10. Juni 2026, gezogen: Lotto: 4, 7, 9, 13, 30, 43 Zusatzzahl: 37 LottoPlus: 11, 15, 20, 31, 33, 42 Joker: 2, 7, 7, 2, 7, 5

Was würdest du mit einem Lottogewinn machen? Ein Haus kaufen Weltreise Ein Auto kaufen Shoppen Investieren Sparen Spenden Alles auf einmal ausgeben Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.06.2026 um 18:55 Uhr aktualisiert