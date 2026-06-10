Lotto-Ziehung am 10. Juni: Diese Zahlen sind ein Vermögen wert
Am Sonntag knackte ein Österreicher den Jackpot und durfte sich über 5,5 Millionen Euro freuen. Am heutigen Mittwoch, 10. Juni, ging es bei der Ziehung um 400.000 Euro. Diese Zahlen wurden gezogen.
Fünfmal in Folge konnte kein Spielteilnehmer die sechs Richtigen vorweisen, daher lag bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, dem 7. Juni 2026, ein Jackpot in Höhe von 5,5 Millionen Euro im Topf. Ein Österreicher tippte die richtigen Zahlen durfte sich über den Geldregen freuen, 5 Minuten berichtete: 5,5 Millionen Euro gewonnen: Österreicher wird zu Lotto-Multimillionär. Nachdem der Fünffachjackpot geknackt wurde, warten am heutigen Mittwoch, 10. Juni nun 400.000 Euro auf einen glücklichen Gewinner.
Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, dem 10. Juni 2026, gezogen:
Lotto: 4, 7, 9, 13, 30, 43 Zusatzzahl: 37
LottoPlus: 11, 15, 20, 31, 33, 42
Joker: 2, 7, 7, 2, 7, 5