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Welche Zahlen bei der Lottoziehung am 10. Juni gezogen wurden, liest du auf 5min.at
Österreich
10/06/2026
Nach Fünffachjackpot

Lotto-Ziehung am 10. Juni: Diese Zahlen sind ein Vermögen wert

Am Sonntag knackte ein Österreicher den Jackpot und durfte sich über 5,5 Millionen Euro freuen. Am heutigen Mittwoch, 10. Juni, ging es bei der Ziehung um 400.000 Euro. Diese Zahlen wurden gezogen.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(80 Wörter)
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Fünfmal in Folge konnte kein Spielteilnehmer die sechs Richtigen vorweisen, daher lag bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, dem 7. Juni 2026, ein Jackpot in Höhe von 5,5 Millionen Euro im Topf. Ein Österreicher tippte die richtigen Zahlen durfte sich über den Geldregen freuen, 5 Minuten berichtete: 5,5 Millionen Euro gewonnen: Österreicher wird zu Lotto-Multimillionär. Nachdem der Fünffachjackpot geknackt wurde, warten am heutigen Mittwoch, 10. Juni nun 400.000 Euro auf einen glücklichen Gewinner.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, dem 10. Juni 2026, gezogen:

Lotto: 4, 7, 9, 13, 30, 43  Zusatzzahl: 37

LottoPlus: 11, 15, 20, 31, 33, 42

Joker: 2, 7, 7, 2, 7, 5

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.06.2026 um 18:55 Uhr aktualisiert
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