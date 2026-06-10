Auto rollt in Graben: Feuerwehr St. Lorenz meistert kniffligen Einsatz

Ein Pkw ist in St. Lorenz in einen Wassergraben geraten und musste von der Feuerwehr mit Unterstützung des ARBÖ geborgen werden. Mit einer improvisierten Palettenkonstruktion gelang die Fahrzeugrettung.

Am 10. Juni 2026 wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Lorenz um 16.49 Uhr zu einer Fahrzeugbergung mit dem Alarmtext: „PKW in Bach“ alarmiert. Ein PKW war am Parkplatz eines Geschäftsgebäudes in Höribach in einen Wassergraben gerollt. Mit spontaner Kreativität konnte die Feuerwehr mit Unterstützung des ARBÖ Pannendienstes die Fahrzeugbergung ohne weitere Schäden zu verursachen durchführen.

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St. Lorenz: Feuerwehr birgt mit „Palettentetris“ verunfalltes Fahrzeug

Die Lorenzer Feuerwehrleute organisierten von angrenzenden Unternehmen mehrere Holzpaletten und spielten „Palettentetris“ um das Fahrzeug zu bergen. Mit Unterstützung der ARBÖ Mannschaft und der Hebevorrichtung des Pannenfahrzeugs wurde das Fahrzeug angehoben. Zeitgleich wurden Schritt für Schritt Paletten unter die Vorderachse des PKWS gestapelt. Der PKW konnte dann gesichert durch die Seilwinde des Feuerwehrfahrzeuges über die Paletten aus der misslichen Lage geborgen werden. Der Einsatz dauerte rund 1 Stunde und die Feuerwehr St. Lorenz stand mit 9 Mann im Einsatz.