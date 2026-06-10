Wechselhaftes Wetter am Donnerstag: Sonne, Schauer und Gewitter

Am Donnerstag sorgt eine schwache Störung in Österreich für wechselhaftes Wetter mit wiederholten Regenschauern und teils Gewittern. Im Süden bleibt es meist trocken, zwischendurch zeigt sich aber auch die Sonne.

Am Donnerstag präsentiert sich das Wetter in Österreich insgesamt unbeständig. Eine schwache Störung sorgt dafür, dass immer wieder dichte Wolken durchziehen und verbreitet Regenschauer bringen. Teilweise können sich auch Gewitter entwickeln. Am häufigsten betroffen sind Regionen nördlich des Alpenhauptkamms, wo die Niederschläge wiederholt auftreten. Im Süden bleibt es hingegen überwiegend trocken. Trotz der wechselhaften Bedingungen zeigt sich im Tagesverlauf immer wieder die Sonne, besonders am Nachmittag sind sonnige Abschnitte möglich.

Schneefallgrenze sinkt

Die Schneefallgrenze sinkt zeitweise auf rund 2.000 Meter Seehöhe. Der Wind weht meist mäßig bis lebhaft aus westlichen bis nördlichen Richtungen, im Süden bleibt es eher windschwach. Die Temperaturen starten in der Früh bei etwa 4 bis 11 Grad und erreichen im Tagesverlauf Höchstwerte zwischen 14 und 22 Grad.