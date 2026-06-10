Polizei-Einsatz eskaliert: Mann zückt Küchenmesser und bedroht Beamte

In Linz ist ein Polizeieinsatz am frühen Morgen eskaliert: Ein 35-Jähriger soll eine Frau in ihrem Garten bedroht haben. Später richtete er ein Küchenmesser gegen die Beamten.

Eine 46-jährige Linzerin wählte am frühen Mittwochmorgen, dem 10. Juli 2026, den Notruf. Sie meldete, dass sich ein Mann mit einem Messer in ihrem Garten befinde und sie bedrohe. Als die Polizeibeamten beim Haus eintrafen, hörten sie bereits die Schreie eines Mannes. Laut der Frau befand sich der Verdächtige auf der Rückseite des Hauses. Die Beamten gingen mit gezogener Dienstwaffe in Richtung des Mannes. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um einen 35-Jährigen aus Linz. Zunächst kam er aber nur mit einem Bilderrahmen in der Hand um die Ecke. Nach einer Aufforderung legte er diesen beiseite und ging mit erhobenen Händen zu Boden.

Messer gezogen

Als die Polizisten zu ihm gingen, um ihn festzunehmen, sprang der Mann plötzlich wieder auf. Er lief erneut hinter das Haus zurück. Die Beamten folgten ihm. Dort hielt der 35-Jährige plötzlich ein großes Küchenmesser in ihre Richtung. Laut Polizei schrie er weiter laut herum und bedrohte die Beamten mit dem Umbringen. Die Polizisten forderten den Mann auf, das Messer wegzulegen. Er reagierte laut Polizei aber weder darauf noch auf andere Ansprachen. Daraufhin setzten beide Beamten Pfefferspray ein. Dieses zeigte jedoch keine Wirkung. Kurz darauf traf eine Streife der Schnellen Interventionsgruppe ein. Auch der dreimalige Einsatz eines Tasers zeigte bei dem Mann laut Polizei keine Wirkung.

Festnahme vor Ort

Erst nach dem Einsatz eines Diensthundes ergab sich der 35-Jährige plötzlich freiwillig. Er konnte von den Polizeibeamten festgenommen werden. Die Rettung und ein Notarzt versorgten den Mann noch am Einsatzort. Danach wurde er in die Justizanstalt eingeliefert, heißt es von der Landespolizeidirektion Oberösterreich.