Vermisster Wanderer in Holzgau schwer verletzt gefunden

In Holzgau wurde ein vermisster Wanderer nach einer groß angelegten Suche entdeckt. Der 44-jährige Deutsche lag schwer verletzt in einem Schneefeld auf 2.219 Metern Höhe.

Ein 44-jähriger deutscher Staatsangehöriger aus Ettlingen brach am Dienstagmorgen, 9. Juni 2026, alleine von seiner Ferienunterkunft in Bach zu einer Wanderung in den Allgäuer Alpen auf. Als er am Abend nicht zum Essen in die Unterkunft zurückkam und telefonisch nicht erreichbar war, reagierte der Unterkunftgeber sofort. Er setzte die Rettungskette in Gang. Noch am selben Abend startete eine Suchaktion. Beteiligt waren die Polizei, die freiwilligen Feuerwehren Bach und Elbigenalp sowie die Bergrettung Elbigenalp. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte von Bergrettungssuchhunden aus dem Bezirk Reutte und Drohnen der Bergrettung Reutte.

Handy geortet

Nach der Ortung des Mobiltelefons wurde das Suchgebiet zunächst auf die Bereiche „Bernhardseck“ und „Jöchelspitze“ eingegrenzt. Danach wurde die Suche in Richtung Ortsteil „Obergiblen“ erweitert. In der Nacht mussten die Einsatzkräfte die Suche aber unterbrechen. Zwischen 1.30 Uhr und 7 Uhr am Mittwoch, 10. Juni 2026, konnte nicht weitergesucht werden. Nach einer Einsatzbesprechung wurde die Suche fortgesetzt. Auch die Alpinpolizei wurde hinzugezogen. Wegen der Witterungsverhältnisse musste die Suche vorerst zu Fuß erfolgen.

In Schneefeld gefunden

Während eines Nebelfensters konnte der Notarzthubschrauber „RK2“ fünf Suchmannschaften absetzen. Sie wurden im Bereich der „Mutte“, der „Hermann von Barth-Hütte“ und des „Nappenkars“ in das Suchgebiet gebracht. Gegen 11.10 Uhr dann die entscheidende Entdeckung. Der vermisste Wanderer wurde im Bereich des „Gumpensattels“ im Gemeindegebiet von Holzgau gefunden. Er lag schwer verletzt in einem Schneefeld auf einer Seehöhe von 2.219 Metern. Sechs Einsatzkräfte der Bergrettung Elbigenalp übernahmen die Erstversorgung.

Schwer verletzt

Nach der notärztlichen Versorgung wurde der Mann mit dem Notarzthubschrauber „RK2“ in das Klinikum Murnau in Deutschland geflogen. Laut den Erhebungen war der Wanderer im Bereich des Strahlkopfes gestürzt. Danach war er über eine sehr steile, felsdurchsetzte Flanke abgestürzt. Beim Eintreffen der Bergrettung Elbigenalp war der 44-Jährige ansprechbar. An den Unfallhergang konnte er sich aber nicht erinnern, heißt es von der Landespolizeidirektion Tirol.