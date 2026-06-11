Alko-Lenker wollte Unfallfahrzeug selbst bergen

Keine alltäglichen Szenen spielten sich am Mittwoch auf der Tiroler Straße im Bezirk Schwaz ab. Ein 28-Jähriger Alko-Lenker versuchte dort das Unfallauto - mit dem er über eine Böschung gefahren war - selbst zu bergen.

Ein Autofahrer kam gegen 22.20 Uhr aus noch ungeklärter Ursache rechts von der Tiroler Straße ab. In der Folge polterte der 28-Jährige Österreicher über eine abfallende Böschung. „Erst im Bereich einer angrenzenden Wiese kam der Wagen zum Stillstand“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Schwaz.

Keine alltäglichen Szenen

Anstelle die Einsatzkräfte zu rufen, versuchte der Mann zunächst selbst das Unfallfahrzeug über die Böschung zu bergen. Unterstützung erhielt er dabei von einem Passanten. Ein Weiterer alarmierte schließlich die Polizei und eine Streife der Polizei Schwaz traf bei der Unfallstelle ein.

Lenker war stark alkoholisiert

„Der Lenker blieb beim Unfall unverletzt“, so die Polizisten. Am Auto entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden. Zudem gab es einen Flurschaden und ein Leitpflock war beschädigt. „Ein mit dem Unfalllenker durchgeführter Alkomattest verlief positiv und bescheinigte eine starke Alkoholisierung“, führt die Exekutive aus. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen. Er wird angezeigt. Das Unfallfahrzeug wurde letztendlich von einem Abschleppunternehmen geborgen.