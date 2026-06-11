Neue Regeln fürs Wiener Nachtleben: Das ändert sich ab Juli

Ab 1. Juli gelten in Wien neue Regeln für Veranstaltungen. Bei bestimmten Events ab 300 Besuchern müssen künftig Awarenesskonzepte erstellt und zuständige Personen benannt werden.

Feiern, tanzen, Konzerte besuchen, das Wiener Nachtleben soll künftig noch sicherer werden. Ab 1. Juli treten neue Bestimmungen im Wiener Veranstaltungsgesetz in Kraft. Sie sollen dafür sorgen, dass Menschen bei Veranstaltungen schneller Unterstützung bekommen, wenn Grenzen überschritten werden. Konkret müssen Veranstalter in bestimmten Fällen ab 300 Besuchern künftig ein Awarenesskonzept erstellen und Awarenessbeauftragte benennen.

©Stadt Wien/Martin Votava Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch, Martina Brunner von der Vienna Club Commission und Stadtrat Jürgen Czernohorszky im LOFT am Wiener Gürtel.

Mehr Schutz bei Veranstaltungen in Wien

Awareness bedeutet, aufmerksam gegenüber Grenzüberschreitungen, Diskriminierung, Belästigung und sexualisierter Gewalt zu sein. Es geht darum, problematische Situationen früh zu erkennen und Betroffene nicht allein zu lassen. Ein Awarenesskonzept legt fest, wer bei einem Vorfall zuständig ist, wie kommuniziert wird und welche Schritte während einer Veranstaltung gesetzt werden. Dazu gehört auch eine klar definierte sogenannte Awareness-Rettungskette.

Stadt Wien will einheitliche Standards schaffen

Für Stadtrat Jürgen Czernohorszky, der für die Wiener Veranstaltungsbehörde zuständig ist, steht das Sicherheitsgefühl der Besucherinnen und Besucher im Mittelpunkt. „Ziel ist, dass sich alle Menschen im Nachtleben möglichst sicher und respektiert fühlen und bei Bedarf Unterstützung bekommen“, betont Czernohorszky. Die neuen Vorgaben wurden in enger Zusammenarbeit mit der Vienna Club Commission entwickelt. Sie ist zentrale Anlaufstelle für Anliegen im Wiener Club- und Veranstaltungsbereich.

Viele Betroffene berichteten von Übergriffen

Grundlage für die neuen Maßnahmen war unter anderem eine Umfrage aus dem Jahr 2023. Dabei gaben 65 Prozent der Befragten an, zumindest einmal persönlich Diskriminierung, Belästigung oder einen Übergriff im Nachtleben erlebt zu haben. Seitdem wurden bereits mehrere Schritte gesetzt. Zwischen 2024 und 2026 wurden 180 Personen aus dem Club- und Veranstaltungsbereich im Rahmen der Workshopreihe „Safer Feiern“ geschult.

Unterstützung für Veranstalter geplant

Damit Clubs und Veranstalter die neuen Vorgaben umsetzen können, werden begleitende Materialien bereitgestellt. Ab Mitte Juni soll auf der Website der MA 36 ein Muster-Awarenesskonzept verfügbar sein. Auch die Vienna Club Commission stellt eine Awareness-Mappe mit Informationen, Definitionen und optionalen Anhängen zur Verfügung. Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch betont die Bedeutung der neuen Regeln für Frauen und alle Menschen, die sich im Nachtleben sicher bewegen wollen. „In Wien herrscht Null-Toleranz bei sexueller Belästigung und Übergriffen“, so Hanel-Torsch. Ein respektvolles Miteinander sei die Grundvoraussetzung für einen gelungenen Konzertbesuch oder eine lange Partynacht. Die Stadt betont zugleich, dass die Clubkultur ein wichtiger Teil des Wiener Kulturlebens bleibt. Viele Clubs hätten bereits eigene Maßnahmen im Bereich Awareness umgesetzt.