„Danke für alles, was du warst“: KAPU trauert um Sabina Schöberl

Die Linzer Kulturszene trauert um Sabina Schöberl. Die langjährige Tontechnikerin der KAPU ist Ende Mai verstorben. Für viele war sie weit mehr als eine Kollegin, sie war eine prägende Persönlichkeit, die eine Generation prägte.

Die Nachricht hat viele Menschen in der österreichischen Musik- und Kulturszene tief getroffen. Sabina Schöberl, langjährige Tontechnikerin der Linzer KAPU, ist am 29. Mai 2026 verstorben. Sie wurde 37 Jahre alt. Mit einem bewegenden Nachruf verabschiedet sich das unabhängige Kulturzentrum von einer Frau, die für viele weit mehr war als eine Mitarbeiterin. Sie war Freundin, Wegbegleiterin, Musikerin, Mentorin und ein Mensch, der die KAPU über Jahre entscheidend mitgeprägt hat.

„Eine Frau, die Generationen von Musikern geprägt hat“

Wer in den vergangenen Jahren auf der Bühne der KAPU stand, begegnete früher oder später auch Sabina Schöberl. Oft nicht im Rampenlicht, sondern hinter dem Mischpult. Dort wurde sie zu einer festen Größe der alternativen Musikszene. Bands aus Österreich und dem Ausland vertrauten auf ihr Können. Gleichzeitig war sie bekannt für ihre Herzlichkeit und ihre offene Art. In ihrem Nachruf beschreibt die KAPU sie als jemanden, der Zweifel verschwinden ließ und Menschen zusammenbrachte. „Sharing is Caring“ sei nicht nur ein Satz gewesen, sondern eine Haltung, die sie jeden Tag gelebt habe.

Sechs Jahre Kampf gegen eine schwere Krankheit

Besonders berührend ist die Schilderung ihres Umgangs mit ihrer Erkrankung. Über sechs Jahre hinweg habe sie eine schwere Krankheit weitgehend symptomfrei in Schach gehalten. Dabei habe sie nie den Mut verloren und anderen stets Zuversicht vermittelt. „Das wird schon wieder“, habe sie immer gesagt. Viele hätten ihr geglaubt. Weil sie selbst fest daran geglaubt habe. Am 29. Mai endete dieser Kampf.

Die KAPU verliert eine ihrer prägendsten Persönlichkeiten

Die KAPU zählt seit Jahrzehnten zu den wichtigsten Zentren der alternativen Kultur in Österreich. Das Kulturhaus in der Linzer Kapuzinerstraße wurde 1985 gegründet und ist weit über Oberösterreich hinaus bekannt. Internationale Größen wie Nirvana, NOFX, Fugazi oder Le Tigre standen hier bereits auf der Bühne. Gleichzeitig gilt die KAPU als wichtiger Treffpunkt für die freie Kunst- und Musikszene. Sabina Schöberl war über viele Jahre ein Teil dieser Geschichte.

Abschied an einem besonderen Ort

Von ihr verabschieden wird sich die KAPU am 11. Juli. An jenem Tag wollen Freunde, Wegbegleiter und Mitglieder der Szene gemeinsam zu jenem Baum pilgern, unter dem ihre Urne ihre letzte Ruhe finden wird. Danach soll in der KAPU gefeiert werden, so, wie sie es sich gewünscht hätte. Nicht als trauriger Abschied, sondern als Erinnerung an einen Menschen, der andere inspirierte, unterstützte und ermutigte. Mit den Worten: „Danke Sabina, danke für alles, was du warst und getan hast,“ verabschiedet sich der KAPU.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.06.2026 um 09:07 Uhr aktualisiert