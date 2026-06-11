Nächster Lotto-Millionär: 6 Zahlen machen einen Österreicher reich

Nachdem bis zum Sonntag, 7. Juni 2026, fünf Runden lang kein Sechser zu verzeichnen war, haben die letzten Tage gleich zwei Lotto-Millionäre gebracht. Auch am Mittwoch, 10. Juni 2026, hatte jemand die sechs Richtigen am Schein.

Nach dem 5,5 Millionen Euro schweren Gewinn vom Sonntag – alles dazu hier: 5,5 Millionen Euro gewonnen: Österreicher wird zu Lotto-Multimillionär – hat auch am Mittwoch, 10. Juni 2026, jemand den Lotto-Sechser geknackt. Bei der Ziehung gab es einen Tipp, der die Zahlen 4, 7, 9, 13, 30 und 43 am Schein hatte, wie die Österreichischen Lotterien nun berichten. Dieser Tipp ist damit nicht weniger als 1,2 Millionen Euro wert. Noch ist unklar, wo der Gewinnertipp genau aufgegeben worden ist. Weniger Glück brachte an diesem Tag die Zusatzzahl, beim Fünfer mit Zusatzzahl geht es in der nächsten Runde um einen Jackpot.

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Kein LottoPlus-Fünfer bei Ziehung am Mittwoch

Ebenfalls glücklos blieben die LottoPlus-Mitspieler. Die Gewinnsumme des ersten Rangs wurde damit wie üblich auf den zweiten Rang aufgeteilt. Für die 29 Fünfer bedeutet das immerhin auch einen Gewinn von jeweils etwas mehr als 7.700 Euro. Übrigens: Bei LottoPlus kündigt sich in wenigen Wochen eine Neuerung an. Alles dazu könnt ihr auch hier nachlesen: Neu ab 8. Juli: Was sich für Lotto-Spieler in Österreich ändert.

Joker-Jackpot von einem Teilnehmer geknackt

Beim Joker ist es am Mittwoch um einen Jackpot gegangen. Die gezogenen Zahlen waren dabei besonders kurios. Dennoch brachten die 2, 7, 7, 2, 7 und 5 schließlich einem Teilnehmer, der auch „Ja“ zum Joker gesagt hat, nicht weniger als rund 454.000 Euro. Die gezogenen Zahlen der Ziehung findet ihr in der folgenden Infobox.