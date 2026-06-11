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/ ©Montage: Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt zwei Pensionisten, sowie ein Bündel Geldscheine.
Die Pensionen werden 2027 zum großen Teil unterhalb der Inflation erhöht.
Österreich
11/06/2026
Tabelle & Rechner

Pensionserhöhung 2027: So viel Geld bekommst du Netto mehr

Nachdem nach der Budgetrede nun auch ein Budgetbericht vorliegt, ist klar: Der Großteil der Pensionen wird im kommenden Jahr unterhalb der zugrundeliegenden Inflation erhöht. Wir wissen, was das Netto konkret für dich bedeutet.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
2 Minuten Lesezeit(334 Wörter)
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Mit Jänner 2027 werden die Pensionen wie üblich wieder erhöht. Was in den letzten Wochen schon klar war, ist jetzt nach der Budgetrede endgültig fix: Die meisten Betroffenen werden nicht die gesamte Inflation abgegolten bekommen. Alles dazu unter anderem auch hier: Pensionserhöhung 2027 fix: Tabelle zeigt, wie viel du verlieren könntest.

Pensionserhöhung: Was im Budgetbericht jetzt genau steht

Im Budgetbericht heißt es dazu nun: „Im Zuge des vorliegenden Doppelbudgets 2027/28 bedarf es zur Sicherung der finanziellen Stabilität des Pensionssystems auch 2027 und 2028 Maßnahmen zur Dämpfung der prognostizierten Auszahlungsentwicklung.“ „Moderate Pensionsanpassungen“ sollen dabei 2027 rund 273 Millionen Euro, 2028 dann 286 Millionen Euro „Ersparnis“ bringen. Um diesen Wert sollen sie in den beiden Jahren weniger erhöht werden. „Für 2027 bedeutet das konkret, dass die Ausgleichszulagen-Richtsätze im Ausmaß von 3,3 Prozent und Pensionen bis zur Höchstbeitragsgrundlage um 2,95 Prozent erhöht werden“, schreibt man im Bericht. Über dieser Höchstbeitragsgrundlage von 6.930 Euro brutto monatlich wird um einen Fixbetrag von rund 204 Euro erhöht. Den konkreten Entwurf für die Pensionsanpassung 2028 gibt es noch nicht, dieser wird dann kommendes Jahr ausgearbeitet.

Wie viel Pension bekommst du netto?

Unter 1.000 Euro
Zwischen 1.000 und 1.500 Euro
Zwischen 1.500 und 2.000 Euro
Zwischen 2.000 und 2.500 Euro
Zwischen 2.500 und 3.000 Euro
Mehr als 3.000 Euro

So viel Pension gibt es 2027 mehr

Bernhard Angeler, der das online-Portal rechner.at betreibt, hat für 5 Minuten auch berechnet, was diese Erhöhung um 2,95 Prozent denn genau bedeutet. Wir stellen für euch in der folgenden Tabelle nun die Bruttowerte für 2026 und 2027 gegenüber und zeigen, was das konkret am Konto in Form vom Netto-Plus bedeutet. Wenn man es ganz genau wissen will, kann man sich den Wert auch hier online auf der Seite von rechner.at ausrechnen lassen.

Brutto 2026Brutto 2027Netto-Plus 2027 (monatlich)
1.300 Euro1.342,9040,33
1.400 Euro1.441,3038,82
1.500 Euro1.544,2541,59
1.600 Euro1.647,2044,37
1.700 Euro1.750,1546,43
1.800 Euro1.853,1048,64
1.900 Euro1.956,0550,87
2.000 Euro2.05952,71
2.100 Euro2.161,9554,36
2.200 Euro2.264,9056,02
2.300 Euro2.367,8557,67
2.400 Euro2.470,8059,32
2.500 Euro2.573,7560,96
2.600 Euro2.676,7062,62
2.700 Euro2.779,6564,27
2.800 Euro2.882,6065,14
2.900 Euro2.985,5566,94
3.000 Euro3.088,5068,88
3.100 Euro3.191,4570,82
3.200 Euro3.294,4072,76
3.300 Euro3.397,3573,46
3.400 Euro3.500,3075,12
3.500 Euro3.603,2576,78
3.600 Euro3.706,2078,45
3.700 Euro3.809,1580,11
3.800 Euro3.912,1081,78
3.900 Euro4.015,0583,44
4.000 Euro4.11885,11
4.100 Euro4.220,9586,77
4.200 Euro4.323,9088,44
4.300 Euro4.426,8590,10
4.400 Euro4.529,8091,76
4.500 Euro4.632,7593,42
4.600 Euro4.735,7095,09
4.700 Euro4.838,6596,75
4.800 Euro4.941,6098,41
4.900 Euro5.044,55100,08
5.000 Euro5.147,50101,74
5.100 Euro5.250,45103,41
5.200 Euro5.353,40105,07
5.300 Euro5.456,35106,74
5.400 Euro5.559,30108,40
5.500 Euro5.662,25110,06
5.600 Euro5.765,20111,73
5.700 Euro5.868,15113,39
5.800 Euro5.971,10115,05
5.900 Euro6.074,05116,72
6.000 Euro6.177118,38
6.100 Euro6.279,95120,04
6.200 Euro6.382,90121,71
6.300 Euro6.485,85121,60
6.400 Euro6.588,80123,04
6.500 Euro6.691,75124,48
6.600 Euro6.794,70125,92
6.700 Euro6.897,65127,36
6.800 Euro7.000,60128,80
6.900 Euro7.103,55130,25
7.000 Euro7.204,44130,82
8.000 Euro8.204,44130,82
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