Pensionserhöhung 2027: So viel Geld bekommst du Netto mehr

Nachdem nach der Budgetrede nun auch ein Budgetbericht vorliegt, ist klar: Der Großteil der Pensionen wird im kommenden Jahr unterhalb der zugrundeliegenden Inflation erhöht. Wir wissen, was das Netto konkret für dich bedeutet.

Mit Jänner 2027 werden die Pensionen wie üblich wieder erhöht. Was in den letzten Wochen schon klar war, ist jetzt nach der Budgetrede endgültig fix: Die meisten Betroffenen werden nicht die gesamte Inflation abgegolten bekommen. Alles dazu unter anderem auch hier: Pensionserhöhung 2027 fix: Tabelle zeigt, wie viel du verlieren könntest.

Pensionserhöhung: Was im Budgetbericht jetzt genau steht

Im Budgetbericht heißt es dazu nun: „Im Zuge des vorliegenden Doppelbudgets 2027/28 bedarf es zur Sicherung der finanziellen Stabilität des Pensionssystems auch 2027 und 2028 Maßnahmen zur Dämpfung der prognostizierten Auszahlungsentwicklung.“ „Moderate Pensionsanpassungen“ sollen dabei 2027 rund 273 Millionen Euro, 2028 dann 286 Millionen Euro „Ersparnis“ bringen. Um diesen Wert sollen sie in den beiden Jahren weniger erhöht werden. „Für 2027 bedeutet das konkret, dass die Ausgleichszulagen-Richtsätze im Ausmaß von 3,3 Prozent und Pensionen bis zur Höchstbeitragsgrundlage um 2,95 Prozent erhöht werden“, schreibt man im Bericht. Über dieser Höchstbeitragsgrundlage von 6.930 Euro brutto monatlich wird um einen Fixbetrag von rund 204 Euro erhöht. Den konkreten Entwurf für die Pensionsanpassung 2028 gibt es noch nicht, dieser wird dann kommendes Jahr ausgearbeitet.

Wie viel Pension bekommst du netto? Unter 1.000 Euro Zwischen 1.000 und 1.500 Euro Zwischen 1.500 und 2.000 Euro Zwischen 2.000 und 2.500 Euro Zwischen 2.500 und 3.000 Euro Mehr als 3.000 Euro Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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So viel Pension gibt es 2027 mehr

Bernhard Angeler, der das online-Portal rechner.at betreibt, hat für 5 Minuten auch berechnet, was diese Erhöhung um 2,95 Prozent denn genau bedeutet. Wir stellen für euch in der folgenden Tabelle nun die Bruttowerte für 2026 und 2027 gegenüber und zeigen, was das konkret am Konto in Form vom Netto-Plus bedeutet. Wenn man es ganz genau wissen will, kann man sich den Wert auch hier online auf der Seite von rechner.at ausrechnen lassen.