Gläubiger stimmen Interio-Sanierung zu

Am Landesgericht Wiener Neustadt wurde heute über die Zukunft von Interio abgestimmt. Die Gläubiger nahmen den Sanierungsplan an, doch fix ist die Rettung noch nicht.

Interio bekommt erneut eine Chance: Die Gläubiger haben dem Sanierungsplan zugestimmt. Fix ist die Sanierung aber erst, wenn bis Ende Juli die erste Quote und die Kosten erlegt sind.

Interio bekommt erneut eine Chance: Die Gläubiger haben dem Sanierungsplan zugestimmt. Fix ist die Sanierung aber erst, wenn bis Ende Juli die erste Quote und die Kosten erlegt sind.

Über das Vermögen der Magazin 07 Möbel und Einrichtungen Vertriebsgesellschaft m.b.H., die das Möbelhaus „Interio“ betreibt, wurde am 10. März 2026 ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Am heutigen Donnerstag, dem 11. Juni 2026, fand am Landesgericht Wiener Neustadt die Sanierungsplantagsatzung statt. Dabei stimmte die Mehrheit der Gläubiger dem angebotenen Sanierungsplan zu. Es ist nicht das erste Verfahren dieser Art. Bereits im Jahr 2024 war über das Vermögen der Schuldnerin ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung anhängig. Dieses wurde nach Annahme und rechtskräftiger Bestätigung eines Sanierungsplans in Höhe von 20 Prozent aufgehoben.

Unternehmen verkleinert

Seit dem Verfahren im Jahr 2024 wurde das Unternehmen deutlich verkleinert. Laut KSV1870 betreibt die Schuldnerin nunmehr noch zwei Filialen in Graz und Vösendorf sowie einen Webshop. Laut AKV werden im Zuge der Restrukturierung mehrere Standorte mit Anfang Juli 2026 geschlossen, darunter Wien/MH und Linz. Das Zentrallager in Traiskirchen wurde ausgegliedert. Schwierig bleibt die Lage in Graz. 5 Minuten berichtete: Bekanntes Möbelgeschäft gerettet, doch Graz Standort bleibt Sorgenkind. Die Filiale ist laut AKV deutlich defizitär. Genannt werden laufende Rechtsstreitigkeiten mit der Vermieterin, ein anhängiges Räumungsverfahren, fehlende Warenbestückung und hohe Mietkosten.

20 Prozent Quote

Der angenommene Sanierungsplan sieht eine Quote von 20 Prozent für die Insolvenzgläubiger vor. Die erste Teilquote in Höhe von 5 Prozent soll binnen 14 Tagen ab rechtskräftiger Bestätigung des Sanierungsplans ausbezahlt werden. Weitere Teilzahlungen von je 5 Prozent sollen binnen 8, 19 und 24 Monaten ab Annahme des Sanierungsplans folgen. „Die Insolvenzverwalterin hat den Sanierungsplan als wirtschaftlich angemessen erachtet“, heißt es seitens des AKV. Im Alternativszenario einer Zerschlagung würden die Gläubiger laut Prognose nur eine Quote von 3 bis 4 Prozent erhalten.

Noch nicht endgültig

Die gerichtliche Bestätigung des Sanierungsplans ist noch an Bedingungen geknüpft. Voraussetzung ist, dass die erste Teilquote von 5 Prozent sowie sämtliche Masse- und Verfahrenskosten bis spätestens 31. Juli 2026 bei der Insolvenzverwalterin erlegt werden. Erst danach erfolgt die gerichtliche Entscheidung über die Bestätigung.

Die Einschätzung bleibt vorsichtig. Laut AKV gelten die geplanten Umsätze und Erträge für 2026 und die Folgejahre als unsicher. Da die tatsächlichen Umsätze deutlich unter den Planwerten liegen, geht die Insolvenzverwalterin davon aus, dass die Sanierungsplanquote nicht allein aus dem Fortbetrieb erwirtschaftet werden kann. Zusätzliche Mittel von Gesellschaftern oder Dritten werden daher notwendig sein.

Millionen offen

Bislang wurden laut AKV 170 Forderungsanmeldungen mit Gesamtverbindlichkeiten von 6,164 Millionen Euro bei Gericht eingebracht. Davon wurden rund 5,230 Millionen Euro anerkannt, rund 0,934 Millionen Euro wurden bestritten. Dazu kommen weitere Forderungen der öffentlichen Hand sowie nicht angemeldete Verbindlichkeiten. Das Sanierungsplanerfordernis liegt laut AKV bei rund 7,555 Millionen Euro. Wird der Sanierungsplan rechtskräftig bestätigt, wäre das Insolvenzverfahren der Magazin 07 Möbel und Einrichtungen Vertriebsgesellschaft m.b.H. aufgehoben.