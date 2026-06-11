ÖBB weiten Sitzplatzangebot zwischen Salzburg und Villach aus
Ab dem 14. Juni setzen die ÖBB zwischen Salzburg und Villach neue Doppelstockzüge ein. Fahrgäste auf der Tauernstrecke profitieren von mehr Sitzplätzen, moderner Ausstattung und einer besseren Aussicht.
Auf der Bahnstrecke zwischen Salzburg und Villach kommt es Mitte Juni zu einer Umstellung im Fernverkehr. Wie aus einer Ankündigung der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) hervorgeht, werden ab dem 14. Juni vierteilige InterCity-Doppelstockzüge des Typs Stadler KISS 200 auf der Tauernstrecke eingesetzt. Ziel dieser Maßnahme ist eine Erhöhung der Sitzplatzkapazitäten auf der viel befahrenen Nord-Süd-Verbindung.
Angebot im Detail
Die neuen Garnituren bieten insgesamt 290 Sitzplätze, aufgeteilt in 24 Plätze für die erste Klasse und 266 Plätze für die zweite Klasse. Im Vergleich zu den bislang eingesetzten Zügen, die rund 255 Plätze umfassten, bedeutet dies eine Aufstockung des Platzangebots. Zur Ausstattung der Doppelstockzüge gehören eine Klimaanlage, kostenfreies WLAN, Steckdosen an den Plätzen, Infomonitore für Fahrgäste sowie Vis-à-vis-Sitzgruppen mit Tischen bzw. ausklappbaren Laptoptischen. Der Einstieg ist im Niederflurbereich barrierefrei gestaltet.
Fährst du gerne mit dem Zug?
Blick auf die umliegende Alpenlandschaft
Für die Mitnahme von Gepäck, Kinderwagen (zwei Stellplätze) und Fahrrädern (acht Stellplätze) stehen entsprechende Bereiche bereit. Neben fünf Toiletten, von denen eine barrierefrei zugänglich und mit einem Wickeltisch ausgestattet ist, verfügt jeder Zug über zwei Rollstuhlplätze. Die Versorgung während der Fahrt wird über Catering-Zonen mit Verkaufsautomaten für Snacks sowie Kalt- und Warmgetränke geregelt. Durch die doppelstöckige Bauweise bietet das Oberdeck zudem eine erhöhte Sitzposition mit Blick auf die umliegende Alpenlandschaft des Gasteiner- und Mölltals.
Betroffene Zugverbindungen
Die neuen IC-Doppelstockzüge kommen ab dem 14. Juni planmäßig auf folgenden InterCity-Verbindungen zwischen Salzburg und Villach zum Einsatz:
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IC 899: Salzburg Hbf (ab 07:07 Uhr) – Villach Hbf (an 09:28 Uhr)
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IC 796: Villach Hbf (ab 10:32 Uhr) – Salzburg Hbf (an 12:53 Uhr)
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IC 797: Salzburg Hbf (ab 17:07 Uhr) – Villach Hbf (an 19:28 Uhr)
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IC 898: Villach Hbf (ab 18:32 Uhr) – Salzburg Hbf (an 20:53 Uhr)