ÖBB weiten Sitzplatzangebot zwischen Salzburg und Villach aus

Ab dem 14. Juni setzen die ÖBB zwischen Salzburg und Villach neue Doppelstockzüge ein. Fahrgäste auf der Tauernstrecke profitieren von mehr Sitzplätzen, moderner Ausstattung und einer besseren Aussicht.

Die neuen vierteiligen IC-Doppelstockzüge des Typs Stadler KISS 200 bieten ab Mitte Juni mehr Platz und Komfort auf der Tauernbahn.

Die neuen vierteiligen IC-Doppelstockzüge des Typs Stadler KISS 200 bieten ab Mitte Juni mehr Platz und Komfort auf der Tauernbahn.

Auf der Bahnstrecke zwischen Salzburg und Villach kommt es Mitte Juni zu einer Umstellung im Fernverkehr. Wie aus einer Ankündigung der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) hervorgeht, werden ab dem 14. Juni vierteilige InterCity-Doppelstockzüge des Typs Stadler KISS 200 auf der Tauernstrecke eingesetzt. Ziel dieser Maßnahme ist eine Erhöhung der Sitzplatzkapazitäten auf der viel befahrenen Nord-Süd-Verbindung.

Angebot im Detail

Die neuen Garnituren bieten insgesamt 290 Sitzplätze, aufgeteilt in 24 Plätze für die erste Klasse und 266 Plätze für die zweite Klasse. Im Vergleich zu den bislang eingesetzten Zügen, die rund 255 Plätze umfassten, bedeutet dies eine Aufstockung des Platzangebots. Zur Ausstattung der Doppelstockzüge gehören eine Klimaanlage, kostenfreies WLAN, Steckdosen an den Plätzen, Infomonitore für Fahrgäste sowie Vis-à-vis-Sitzgruppen mit Tischen bzw. ausklappbaren Laptoptischen. Der Einstieg ist im Niederflurbereich barrierefrei gestaltet.

Fährst du gerne mit dem Zug? Ja. Nein. Ich weiß es nicht. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Blick auf die umliegende Alpenlandschaft

Für die Mitnahme von Gepäck, Kinderwagen (zwei Stellplätze) und Fahrrädern (acht Stellplätze) stehen entsprechende Bereiche bereit. Neben fünf Toiletten, von denen eine barrierefrei zugänglich und mit einem Wickeltisch ausgestattet ist, verfügt jeder Zug über zwei Rollstuhlplätze. Die Versorgung während der Fahrt wird über Catering-Zonen mit Verkaufsautomaten für Snacks sowie Kalt- und Warmgetränke geregelt. Durch die doppelstöckige Bauweise bietet das Oberdeck zudem eine erhöhte Sitzposition mit Blick auf die umliegende Alpenlandschaft des Gasteiner- und Mölltals.