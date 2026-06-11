100 Jobs betroffen: Hervis sperrt heuer 17 Filialen in Österreich zu

Auch in Österreich spürst du heuer den Umbau bei Hervis: 17 von 93 Filialen schließen im Laufe des Jahres. Rund 100 Beschäftigte sind betroffen.

17 Hervis-Filialen in Österreich schließen im Laufe des Jahres 2026. Rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind betroffen.

17 Hervis-Filialen in Österreich schließen im Laufe des Jahres 2026. Rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind betroffen.

Bei Hervis wird heuer kräftig eingeschnitten. Der Sporthändler sperrt im Laufe des Jahres 2026 insgesamt 17 Standorte in Österreich zu. Der Grund: Diese Filialen lassen sich laut Unternehmen nicht gewinnbringend weiterführen. Der Schritt folgt nach dem Verkauf des Auslandsgeschäfts und dem Eigentümerwechsel Anfang des Jahres. Damals hatte Spar den Sporthändler Hervis an die deutschen Investoren Sven Voth und Udo Schloemer verkauft.

100 Jobs betroffen

Von den Schließungen sind österreichweit rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen. Für sie wurde laut Hervis gemeinsam mit Betriebsrat und Gewerkschaft ein Sozialplan ausgearbeitet. Die Standorte werden nicht auf einmal geschlossen. Die Schließungen sollen nach und nach erfolgen. Dabei werden auch die Kündigungsfristen der Mietverträge eingehalten.

Diese Hervis-Filialen schließen: Bereits zugesperrt wurden laut Hervis heuer die Standorte Salzburg SAM Outlet und Baden. Weitere Filialen folgen im Laufe des Jahres 2026. Betroffen sind die Hervis-Standorte Q19 in Wien, Bischofshofen, Salzburg Forum, Hallein, Reutte, Kitzbühel, Lienz, Feldkirchen, Deutschlandsberg, Leoben, Liezen, Perg, Steyr, Wels und Linz Lentia.

Neuer Eigentümer

Der neue Eigentümer von Hervis ist die Quantum Investment Holding GmbH mit Sitz in Wien. Daran halten laut Firmenbuch Sven Voth und Udo Schloemer jeweils 50 Prozent. Mit dem Umbau soll Hervis laut Unternehmen stärker auf künftige Markt- und Kundenanforderungen ausgerichtet werden.