Gift in Hipp-Gläsern: Neues Gutachten belastet Verdächtigen

Im Fall der vergifteten Hipp-Gläser gibt es ein weiteres Indiz gegen den Verdächtigen: Das Gift aus den Gläsern und jenes bei ihm daheim sollen gleich zusammengesetzt sein.

Im Fall des Erpressungsversuchs gegen den Babykosthersteller Hipp liegt nun ein Vergleichsgutachten vor. Das Rattengift aus den manipulierten Hipp-Gläsern wurde mit jenem Gift verglichen, das an der Wohnadresse des 39-jährigen Verdächtigen gefunden wurde. Laut Staatsanwaltschaft Eisenstadt stimmen Zusammensetzung und Konzentration überein.

Kein Beweis

Trotzdem bedeutet das Gutachten laut Staatsanwaltschaft nicht automatisch, dass es sich um exakt dasselbe Gift handelt. Sprecherin Petra Bauer stellte gegenüberr dem ORF klar, dass der Befund kein endgültiger Beweis sei. Für die Ermittler ist das Ergebnis aber ein weiteres Indiz im laufenden Verfahren. Der Verdächtige sitzt derzeit in Untersuchungshaft.

Dosis war schädlich

Bereits seit Mai ist bekannt, dass die Menge des Rattengifts in den Hipp-Gläschen laut Gutachten nicht lebensgefährlich gewesen wäre. Ganz harmlos war sie aber nicht: Die Dosis war hoch genug, um gesundheitsschädliche Folgen auszulösen. Genau dieser Punkt spielt in den Ermittlungen weiterhin eine wichtige Rolle.

Nächste Prüfung

Der 39-Jährige befindet sich wegen Flucht-, Verdunkelungs- und Tatbegehungsgefahr in U-Haft. Ob er weiter in Haft bleibt, wird demnächst erneut geprüft. Die nächste Haftprüfung ist für den 16. Juni angesetzt. Die Ermittlungen in dem Fall laufen weiter.