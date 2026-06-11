Neues Gesetz soll Energieausbau in Österreich beschleunigen

Mit dem Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz, kurz EABG, soll der Ausbau heimischer Energie schneller, rechtssicherer und praxistauglicher werden. Nach dem Elektrizitätswirtschaftsgesetz sieht die ÖVP darin den nächsten großen Baustein ihrer energiepolitischen Reformagenda. Die Leitlinie dabei: Umsetzung statt Ankündigung, Tempo statt Stillstand, Versorgungssicherheit statt Importabhängigkeit und günstigere Strompreise für die Österreicherinnen und Österreicher.

Weniger Hürden

Wirtschafts- und Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer nennt das Gesetz einen Schritt für den Standort Österreich. „Wir beschleunigen und vereinfachen Genehmigungsverfahren für Energieinfrastrukturprojekte, indem wir Zuständigkeiten bündeln, klarere Abläufe schaffen und Projekten für erneuerbare Energie, Netze und Speicher den Vorrang geben. Das ist keine Symbolpolitik, sondern konkrete Standortpolitik. Österreich braucht mehr Energie aus Österreich und dafür braucht es Grundlagen, die Umsetzung ermöglichen, statt Projekte über Jahre zu blockieren.“

Projekte im Fokus

Ein zentraler Punkt ist das sogenannte überragende öffentliche Interesse. Erneuerbare Energieanlagen, Netze und Speicher sollen dadurch in Genehmigungsverfahren stärker gewichtet werden. Damit sollen lange Verzögerungen vermieden werden. Als Beispiele für bisher lange Verfahren werden das Kraftwerk Stegenwald mit rund 16 Jahren Genehmigungsdauer und die Tauernleitung mit acht Jahren Genehmigungsdauer sowie 5,5 Jahren Bauzeit genannt.

Klare Verfahren

Das EABG sieht auch einen One-Stop-Shop vor. Für Projektwerber soll es dadurch klarere Ansprechpartner und weniger Doppelgleisigkeiten geben. Zuständig sollen grundsätzlich die Landeshauptleute sein, in einzelnen Fällen auch Bundesministerien, etwa bei bundesländerübergreifenden Stromleitungen. Kleinere Projekte sollen je nach Größe und Auswirkung einfacher abgewickelt werden können, etwa über vereinfachte Verfahren, Anzeigeverfahren oder Genehmigungsfreistellungen.

Ausbau bis 2035

Bei den Ausbauzielen wurde im Zuge der Einigung nachgeschärft. Bis 2030 soll der Ausbau erneuerbarer Energie auf 30 Terawattstunden steigen. Bis 2035 ist ein Zielwert von mindestens 40 Terawattstunden vorgesehen. Damit soll mehr Strom aus Österreich kommen und die Abhängigkeit von Energieimporten sinken.

Einigung mit anderen Parteien

Möglich wurde der heutige Beschluss durch eine Einigung zwischen ÖVP, SPÖ, Neos und Grünen. Vor allem bei den Ausbauzielen wurde nachverhandelt: Bis 2030 soll der Ausbau erneuerbarer Energie auf 30 Terawattstunden steigen, bis 2035 ist ein Zielwert von mindestens 40 Terawattstunden vorgesehen. Die Bundesländer sollen dabei stärker in die Pflicht genommen werden. Ab 2027 müssen sie über ihre Fortschritte berichten, bei verfehlten Zielen drohen Kürzungen aus dem Technologiefonds. Ab 2029 soll der Energieminister eingreifen können, wenn Bundesländer beim Ausbau nicht mitziehen. Auch der Schutz der letzten unberührten Gewässer wurde in der Einigung berücksichtigt.

ÖVP sieht EABG als „Gamechanger“

Die ÖVP bezeichnet das EABG als „Gamechanger“ für die österreichische Energiepolitik. In einer Stellungnahme heißt es, damit komme die Energiewende „von der Ankündigung in Umsetzung“. Energie-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner sagt dazu: „Das EABG ist ein Beschleunigungsgesetz im besten Sinn. Es geht nicht darum, einfach neue Ziele auf Papier zu schreiben. Es geht darum, dass Windkraft, Photovoltaik, Wasserkraft, Geothermie, Netze und Speicher schneller in die Umsetzung kommen. Die Technologie ist vorhanden, die Investitionsbereitschaft ist da. Zu oft waren es aber komplizierte Verfahren, zersplitterte Zuständigkeiten und fehlende Planungssicherheit, die Projekte verzögert haben. Mit dem EABG räumen wir genau diese Hürden aus dem Weg. Das ist gut für die Energiewende, gut für die Versorgungssicherheit und gut für den Wirtschaftsstandort Österreich.“

E-Wirtschaft begrüßt Beschluss

Auch Oesterreichs Energie, die Interessenvertretung der österreichischen E-Wirtschaft, begrüßt den Beschluss des EABG. Aus Sicht der Branche ist das Gesetz ein wichtiges Signal für Versorgungssicherheit, Energieunabhängigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und leistbare Strompreise. Positiv gesehen werden unter anderem das überragende öffentliche Interesse, gebündelte Genehmigungen über One-Stop-Shops und eigene Beschleunigungsgebiete. Präsident Michael Strugl spricht von einem „parteiübergreifenden, rot-weiß-roten Schulterschluss im Sinne einer souveränen und wettbewerbsfähigen Energiezukunft“. Generalsekretärin Barbara Schmidt betont zugleich, dass die Beschleunigung nun auch in der Praxis ankommen müsse.

„Ohne Speicher – keine Energiewende“

Auch der Bundesverband Energiespeicher Österreich begrüßt den Beschluss. Er sieht darin ein wichtiges Signal, weil Energiespeicher nun ebenfalls als Teil des überragenden öffentlichen Interesses verankert werden. Laut Verband zeigt das: Der Ausbau von Windkraft und Photovoltaik braucht auch passende Speicher, damit Strom dann genutzt werden kann, wenn er gebraucht wird. Präsident Christoph Schmidt sagt dazu: „Ohne Speicher – keine Energiewende“. Gleichzeitig fordert der Verband klare Rahmenbedingungen, etwa bei Netzentgelten, Engpassmanagement und Messwesen. Nur so könne das 5-GW-Batterieziel bis 2030 erreicht werden.

E-Control begrüßt Einigung

Auch die E-Control begrüßt die Einigung zum EABG. Aus Sicht der Regulierungsbehörde ist das Gesetz eine wichtige Grundlage, um den Ausbau erneuerbarer Energie schneller und effizienter voranzubringen. Besonders positiv bewertet sie den geplanten Ausbau der Infrastruktur, weil starke Netze für erneuerbaren Strom entscheidend sind. Auch das One-Stop-Shop-Prinzip und das „überragende öffentliche Interesse“ könnten laut E-Control Verfahren beschleunigen. Gleichzeitig verweist die Behörde darauf, dass Österreich bei Photovoltaik gut unterwegs sei, der Ausbau der Windkraft aber noch hinterherhinke.